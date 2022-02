Todis Salerno Basket 92, contro Angri un’altra vittoria.

Recupero infrasettimanale della nona giornata d’andata del campionato di B femminile per la Todis Salerno ’92, protagonista di una lotta sportiva ad Angri in casa del Free Basketball. Le ragazze di coach Aldo Russo espugnano il palazzetto angrese 54-72: hanno saputo soffrire e reagire, portando a casa la vittoria numero undici in altrettante partite e confermandosi in vetta alla classifica.

Partita tiratissima per le granatine, che iniziano subito con un parziale di 1-6 ma subiscono il ritorno delle padrone di casa (8-6) a metà quarto. Anche grazie ai 10 punti di Federica Orchi, la Todis chiude avanti il primo quarto (12-16). Ritmi altissimi nel secondo: in apertura subito un parziale di 8-0 per Angri mette alle corde Salerno, che sempre con Orchi (32 punti finali e top scorer) riesce a trovare grande energia per restare attaccata alla gara. Punto a punto: 32-31 a metà partita. Salerno torna sul parquet decisa e combattiva: scatto importante (34-43) al 26’ e alla mezzora le granatine vanno a +13 (41-54). Angri rosicchia ancora qualcosa in avvio di ultimo quarto e arriva a -9 al 33’; poi Salerno accelera fino al 54-72 finale.

“Complimenti a tutta la squadra, ma in particolar modo ad Orchi che ha fatto una prestazione super. Abbiamo vinto su un campo difficile, molto caldo, sicuramente ostico anche a livello ambientale, con il caloroso tifo avversario. Lo sapevamo, siamo state aggressive e alla lunga siamo venute fuori, nonostante qualche pausa. Sono felice per il recupero di De Mitri che per noi è importante: ha fatto un’ottima partita nei minuti in cui è stata chiamata in causa. Adesso continuiamo su questa linea senza montarci la testa. Non abbiamo fatto ancora nulla finora”. Prossima gara a Battipaglia lunedì sera contro le padrone di casa della Polisportiva Battipagliese. Il cammino è senza sosta.

TABELLINO – FREE BASKETBALL ANGRI-TODIS SALERNO 54-72 (12-16;32-31; 41-54)

ANGRI: Iuliano 6, Sicignano 3, C. Stigliano, Manna 2, Maresca, Sapienza 12, Stoyanova 10, Mazzullo 4, R. Stigliano, Tolardo 17, Carotenuto, Falino. All: Ottaviano

SALERNO: Valerio 2, Orchi 32, Berenyte 7, De Mitri 8, Ghiran, Mancuso 2, Opacic 17, Globyte ne, Scolpini 3, Rizzati 1, Capriati ne, De Nicolo. All: Russo.

Arbitri: Pezzella-Petrone.