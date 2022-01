Terminati lavori, riapre Piscina Vitale.

Dichiarazioni del Consigliere comunale Gennaro Avella, Presidente della IV Commissione consiliare Sport e Politiche Giovanili.

“I lavori necessari per il ripristino funzionale della piscina Simone Vitale sono terminati.

Lunedì 24 gennaio è quindi prevista la ripresa di tutte le attività sportive in un impianto con temperatura riportata a 26 gradi.

Per raggiungere in tempi ragionevoli questo importante obiettivo per la città di Salerno sono stati indispensabili il lavoro e le volontà sinergiche ed unitarie di tutti coloro che hanno svolto un ruolo politico, istituzionale e tecnico operativo. In tal senso mi piace citare i dipendenti, i funzionari ed i dirigenti comunali, la società Sinergia, la IV Commissione tutta.

Con grande soddisfazione restituiamo la Piscina Simone Vitale alla fruibilità di appassionati di nuoto e pallanuoto, di chi pratica lo sport a livello agonistico ed amatoriale”.