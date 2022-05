Tempo di play off per la Jomi Salerno: a Mestrino c’è gara 1 di semifinale.

Tempo di play off per la Jomi Salerno. La formazione salernitana guidata in panchina da coach Laura Avram sarà di scena domani (mercoledì 4 maggio) alle ore 20 alla Palestra di Lissaro contro le padrone di casa dell’Alì Best Espresso Mestrino nell’andata della semifinale che mette in palio il tricolore. Capitan Napoletano e compagne hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto con 38 punti, frutto di 18 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dall’altro canto l’Alì Best Espresso Mestrino ha chiuso la stagione regolare al terzo posto con 32 punti, frutto di 16 vittorie e 6 sconfitte.

“Chiedo un grande sacrificio – afferma il tecnico Laura Avram – alle atlete più giovani dopo la bellissima qualificazione ottenuta alle finali nazionali Under 20. Non possono permettersi di abbassare la guardia, devono essere presenti anche in occasione delle semifinali play off, sono chiamate a risalire sul pullman e partire alla volta di Mestrino. Ci attende una gara non semplice, basti pensare al risultato maturato in occasione dell’ultima sfida. In questo momento non bisogna più girare intorno, dobbiamo andare a giocare e mettere in mostra quello che abbiamo allenato nel corso della stagione. Serve il risultato, tutte le atlete devono quindi farsi trovare pronte. Chiedo a tutte le ragazze – conclude il tecnico della formazione salernitana – di svolgere il proprio lavoro sino alla fine della stagione, con concentrazione e massima disponibilità”.