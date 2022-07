Targhe alterne in Costiera, chiarimenti.

Dopo aver ricevuto alcune richieste di chiarimenti da parte delle strutture ricettive in merito all’ordinanza integrativa per le targhe alterne firmata dai comandanti delle Polizie Locali della Costa d’Amalfi e il modulo approntato dal Comune di Maiori, nell’ottica di fornire un ulteriore servizio di informazione al comparto turistico, abbiamo fatto presente tali richieste ad esponenti delle Polizie Locali del territorio.

Abbiamo così raccolto l’indicazione che il modulo non è obbligatorio per gli ospiti delle strutture ricettive con regolare prenotazione e che, come previsto dall’ordinanza integrativa, per loro sarà sufficiente mostrare la prenotazione in caso di controllo per giustificare il transito sulla Statale Amalfitana, in maniera limitata agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza.

Per ogni altro dubbio in merito, il testo di riferimento per le deroghe alle targhe alterne resta l’ordinanza integrativa firmata dai Comandanti.

Ordinanza Integrativa

Modulo autorizzazione al transito