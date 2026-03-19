Supercar, raduno a Maiori domenica 22

Il mondo delle Supercar sta per arrivare in uno dei luoghi più belli e iconici del mondo: la Costiera amalfitana. E ‘ in programma infatti il prossimo 22 marzo a Maiori l’atteso raduno organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa. Obiettivo di questo evento esclusivo, patrocinato dal Comune di Maiori, è unire anche stavolta, come accaduto in passato in location Patrimonio dell’Umanità Unesco, l’eccellenza e il lusso su quattro ruote con la bellezza del nostro territorio.

Ferrari, Lamborghini e Porsche di altissimo livello passeranno lungo un itinerario di 20 km nell’incanto della Costiera Amalfitana tra scenari, curve e bellezze mozzafiato di uno dei luoghi più belli del mondo, offrendo un primo colpo d’occhio esclusivo a picco sul mare. Gli appassionati di motori avranno la possibilità di ammirare vetture rarissime in maniera completamente gratuita, secondo la formula vincente del format organizzato dal Club presieduto da Luigi Iossa.

Le supercar si raduneranno alle ore 9 presso l’uscita dell’autostrada di Vietri sul mare al Lloyd’s Baia Hotel per poi arrivare alle 10,30 al porto di Maiori dove resteranno in esposizione per cittadini e visitatori. Il gruppo si sposterà poi sul lungomare di Minori, altra perla della Costiera, anche qui con il patrocinio del locale Comune. Sul prestigioso lungomare locale le Supercar saranno protagoniste fino alle 12:30. dove saremo accolti dai rispettivi Sindaci per un momento istituzionale accompagnato da catering d’eccellenza e champagne. I partecipanti saranno accolti dai sindaci dei rispettivi Comuni con un raffinato catering accompagnato da una selezione di Champagne. E’ prevista inoltre la consegna delle targhe premio da parte del Consiglio Regionale della Campania e del Comune di Napoli. Alle 12:45 le Supercar partiranno in direzione Vietri sul Mare e la giornata si concluderà con un pranzo presso il Lloyd’s Baia Hotel.

L’evento in Costiera Amalfitana anticipa di poco meno di un mese un altro appuntamento di grande rilievo come il raduno di domenica 12 aprile a Pompei, anche qui con il patrocinio del Comune. Altri due raduni sono previsti il 10 maggio, con un open day presso l’Aeronautica Militare – Scuola Specialisti di Caserta, e il 20 settembre a Sorrento sempre con il il patrocinio del Comune.

A giugno, dal 4 al 7 alla Mostra d’Oltremare, tocca poi alla seconda edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026, l’evento motoristico che rende Napoli capitale dell’automotive. L’obiettivo è ambizioso: superare il grande successo di pubblico dello scorso anno. “Auto Moto Napoli Expo – dichiara il Presidente Luigi Iossa – nel 2025 ha fatto registrare numeri record con circa 40.000 spettatori. Con il raddoppio dei padiglioni e l’area espositiva esterna contiamo di raggiungere fra le 80.000 e le 100.000 presenze”.

La fiera si distinguerà anche per un’area espositiva senza precedenti dedicata al settore Luxury con Ferrari e Lamborghini, orologi di lusso, alta sartoria, gioielleria e yacht. L’evento non è evidentemente solo auto: oltre alle autovetture, ci sarà spazio anche per i numerosi amanti del mondo delle due ruote, con l’esposizione delle moto più amate del momento e di moto d’epoca, bike e ricambi, nuovi modelli ibridi ed elettrici, e auto d’epoca. Previste quest’anno anche le esibizioni di numerosi stuntman, con auto che faranno spettacolo camminando su 2 ruote, transformer che si tramutano da auto a robot, e infine, come lo scorso anno, l’ inaugurazione con l’alza bandiera e l’inno Nazionale con la Fanfara dei Carabinieri

“Auto Moto Napoli Expo” è patrocinato dal Comune di Napoli, dal Ministero delle Infrastrutture e dall’Anas con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle autorità. L’evento dunque non sarà una semplice esposizione automobilistica ma anche una occasione per effettuare test drive durante i quattro giorni dell’evento e assistere a numerosi show tematici. Obiettivo finale: sensibilizzare il pubblico sul tema fondamentale della guida sicura e della sicurezza stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...