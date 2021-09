Successo per EsternArti al Parco della Certosa di Paadula.

Neanche qualche nube grigia ha fermato i gruppi che sabato scorso hanno raggiunto la Certosa di San Lorenzo, a Padula, per il nuovo appuntamento di EsternArti. Sabato scorso, un folto gruppo ha partecipato alla visita guidata e al picnic al calar del sole organizzato nell’area del Parco che ospita l’istallazione di Giancarlo Neri “Voi siete qui/You are here”.

Le iniziative di Padula Parco Contemporaneo, progetto di promozione dal basso del patrimonio artistico contemporaneo delle aree esterne del monumento certosino, continuano nel segno della divulgazione e del coinvolgimento della cittadinanza e dei turisti di prossimità. “Questo format era davvero attesissimo – confermano gli organizzatori – Godersi la convivialità del picnic nel parco della Certosa di Padula significa popolare questo museo a cielo aperto che vogliamo riscoprire insieme, generando il passaparola.”

Nei giorni scorsi anche il finissage della mostra “Dicotomia” di Antonio Marino, primo artista selezionato dalla call per artisti under 35 lanciata in collaborazione con l’Associazione Faq-Totum, che ha realizzato un interessante percorso con matrici realizzate in multimateriale, stampe in bianco e nero, foto e opere pittoriche tutte improntate su dualismo, ambiguità, presenza/assenza, contestualizzando il tema attuale della mancanza di comunicazione tra gli individui.

La rassegna EsternArti 2021 è promossa dal Comune di Padula con l’Associazione Faq-Totum e Padula Sistema Museo ed è stata ammessa al Piano per la promozione culturale della Regione Campania. Partner: Direzione regionale Musei Campania, Arte’m, Igers Salerno, Areablu Edizioni, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.