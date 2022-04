Street Art Adv, progetto sostenibile e solidale in Piazza Caduti di Brescia con Caffè Motta.

Un progetto estremamente originale, che passa attraverso il lancio di una campagna pubblicitaria solidale ed eco sostenibile, pensata per raccontare l’impegno del brand salernitano Caffè Motta nella salvaguardia del nostro pianeta.

Nasce, così, Street Art Adv: un’idea creativa e innovativa, figlia di un percorso che, partendo da un’attenta analisi strategica, porta alla creazione di un dipinto a mano che racchiude un messaggio pubblicitario ma, al contempo, di sensibilizzazione alle buone pratiche. Un ciclo virtuoso di riqualificazione, marketing e solidarietà che si pone l’obiettivo di trasformare la facciata cieca di un palazzo, nei quartieri di Salerno, mediante la realizzazione di un’opera d’arte muraria dotata di un defibrillatore, capace di comunicare empaticamente l’importanza di fare branding, rispettando l’ambiente. La terra è il luogo che ci ospita, è l’essenza della nostra esistenza, contiene, accoglie, accetta, subisce e, pazientemente, si adatta ai molteplici cambiamenti, con generosità e amore incondizionato, con costanza e perseveranza. Nella terra affondano radici di piantagioni di caffè che, in un processo di evoluzione e mutamento, diventano miscele speciali. Ed è proprio in una tazzina di caffè gustata durante una pausa che si nasconde il mondo da cui origina. L’opera, dunque, viene su con lo scopo di raccontare, metaforicamente, il processo di evoluzione e trasformazione del caffè che prende vita dal pianeta terra e ridona ad esso rispetto, grazie alla creazione di prodotti bio che limitino l’impatto ambientale. Il mondo ed il suo universo in sottofondo, una tazzina come fosse un vasetto capace di contenere una piantina di caffè sulla quale germogliano cialde e capsule bio, un claim in linea con il payoff del marchio, ma che riporta l’attenzione sull’idea che “è facile farlo Buono, ma anche farlo Bio!”. Una visione ampia e fuori dagli schemi, proiettata su di una parete dismessa, fino a trasformarsi in una tela bianca sulla quale raccontare la storia di un progetto speciale.

STREET ART ADV è un’idea di UP ADV, agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione, guidata da Vincenzo Senese. Il progetto abbraccia molteplici obiettivi, mediante l’arte, con lo scopo di trasformare le mura rovinate in una tela bianca da dipingere, avvalendosi di pannelli solari per dare illuminazione notturna all’opera, riducendo le emissioni inquinanti, rendendo accogliente e pulito l’ambiente circostante e dotando la parete di un defibrillatore, con il supporto della onlus A Casa di Andrea, per definire cardio protetto il quartiere in cui sorge. Così, Art Adv si impegna a realizzare la prima opera d’arte pubblicitaria su commissione, grazie alla partnership con Caffè Motta, azienda storica specializzata nella produzione di caffè, tra le prime dieci aziende del settore, in Italia e all’Estero. Per Caffè Motta la sostenibilità è elemento fondamentale e determinante e, per questo, ha deciso di lanciare una campagna pubblicitaria in linea con i suoi ideali, presentando la nuova gamma bio caratterizzata da cialde e capsule compostabili confezionate in bustine salva aroma riciclabili. L’azienda porta avanti numerosi progetti per rendere sempre più green e sostenibile la produzione del caffè e pone grande attenzione sul territorio, impegnandosi in attività di riqualificazione. Ecco, dunque, la scelta di comunicare i propri principi, con un’opera studiata ad hoc per stupire, emozionare e coinvolgere tutti nel tutelare e amare il nostro pianeta. Sono 25 mq di Street Art Adv da ammirare in Piazza Caduti Civili di Brescia, una delle zone più popolose della città di Salerno. La mission: innovazione e creatività per una pubblicità dipinta a mano, una riqualificazione urbana, nata con l’intento di sensibilizzare ed accrescere l’interesse della comunità verso il rispetto dell’ambiente.