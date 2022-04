Il liceo musicale Perito-Levi di Eboli fa incetta di premi al Cardaropoli.

Decine di primi premi ambitissimi per gli alunni del Liceo Musicale dell’IIS Perito-Levi di Eboli che hanno partecipato all’International Music Competition Giovani Promesse – Francesco Cardaropoli, tenutosi nella splendida cornice dell’antico Palazzo De Simone a Bracigliano.

Il concorso, alla sua quinta edizione, raduna a Bracigliano giovanissimi musicisti da tutto il mondo.

Il Liceo Musicale di Eboli, diretto dalla prof.ssa Laura M. Cestaro, ha partecipato all’evento con ben 55 alunni, guidati dai proff. Giuseppe Del Plato, Alessandra Totoli, Pierpaolo Iemmo, Maria Natale, Elisa Sessa, Manuela Cardaropoli, Vincenzo Panza, Stefano De Rosa, Pietro Noschese, Paola Genovese, Antonio Sabetta e Elio Postiglione, si sono esibiti nelle varie sezioni come solisti e come ensemble, raggiungendo ovunque ottimi risultati con decine di “primi posti”.

Tra le tante esibizioni, applausi a scena aperta e votazioni altissime per l’orchestra di chitarre e violini e per l’ensemble di percussioni.

Un’esperienza straordinaria ed emozionante per i ragazzi, le loro famiglie che li hanno accompagnato e seguiti con legittimo orgoglio e, infine, per i loro docenti che hanno visto come il loro lavoro abbia dato grandi risultati. In questa quinta edizione del Concorso hanno partecipato circa 1500 allievi provenienti sia dalle scuole pubbliche che private e dai conservatori di tutto il mondo. Hanno infatti partecipato solisti provenienti da Cina, Giappone, Lettonia, Lituania, Germania e altri Paesi, oltre agli alunni di varie età che frequentano dalla scuola primaria al liceo.

Studenti e docenti del Liceo musicale “Perito-Levi” che hanno partecipato al Concorso:

CLARINETTO: CLASSE PROF. SSA NATALE:

QUINTETTO DI CLARINETTI: CERZOSIMO GIORGIA, DI DIO PASQUALE, MACRI’ UMBERTO, MATTIA ANTONIO, FRESOLONE MARINA. SOLISTA CLARINETTO: SICA LORIS.

PIANOFORTE: CLASSE PROF. SSA CARDAROPOLI:

GARDINI DAVIDE.

PIANOFORTE: CLASSE PROF. SSA SESSA:

TROTTA FRANCESCO, GIORDANO GIULIA, PUMPO CHIARA.

ENSEMBLE PERCUSSIONI: CLASSI PROF. PANZA – PROF. De Rosa:

CAMERA UMBERTO, D’ANTONIO FRANCESCO, ROS ETHAN, VAINO PAMELA, CAROTENUTO ANGELO, MORELLI FRANCESCO, CANTALUPO GIOVANNI, DEL BEATO GIULIA, MORELLI ANNA, ROSAMILIO ALEX, AUGUSTO MARIATERESA.

CHITARRA: PROF DEL PLATO:

PEPE GAIA, FRANCESE ENRICO, SCARPA GABRIELE.

PERCUSSIONI: CLASSE PROF PANZA:

ROSAMILIO ALEX.

CHITARRA: CLASSE PROF NOSCHESE:

GUADAGNO SARA, CUOCO ORIANA, PIGNATIELLO LUCIANA GIOIA.

ENSEMBLE CHITARRE-VIOLINI: CLASSI PROF DEL PLATO-PROF NOSCHESE:

VIOLINI: PIGNATARI GIOVANNI, LA BROCCA MARIKA

CHITARRE: PANNETTA FRANCESCA, PEPE GAIA, ROSAMILIA GABRIELE, FORTUNATO FRANCESCO JUNIOR, PETITO COSMA DAMIANO, FRANCESE ENRICO, GUADAGNO SARA, MASTROLIA DIANA, VECCHIO FRANCESCA PIA, CUOCO ORIANA, PIGNATIELLO LUCIANA GIOIA, ROCCO GIADA, SAPONARA RAFFAELLA, SCARPA GABRIELE.

FLAUTO: SOLISTI CLASSE PROF.SSA GENOVESE:

CURCIO SAMUELE

CANTO POP: PROF. SSA TOTOLI:

MIRRA MARIANO

CHITARRA: SOLISTI CLASSE PROF SABETTA:

FORTUNATO FRANCESCO JUNIOR

SASSOFONO: CLASSE PROF. POSTIGLIONE:

SORANO CELESTE, ROMANIELLO SILVIA, CUOMO BONAVENTURA, ALFANO FRANCESCO, LANZETTA MARIA.