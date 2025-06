Storie al femminile, Anna Maria Pipolo a Ogliastro Cilento sabato 28

Un nuovo appuntamento per una nuova stagione: prende il via l’estate di “Storie al Femminile”, la rassegna culturale promossa dalla Fondazione De Stefano di Ogliastro Cilento, dedicata alla scrittura e al pensiero delle donne. Un ciclo di incontri che mette al centro la voce femminile nella narrativa contemporanea, offrendo spazio a storie che sanno raccontare il mondo da prospettive inedite, profonde e spesso trascurate.

Sabato 28 giugno, alle 18:30, vedrà ospite Anna Maria Pipolo, autrice del romanzo “L’Avvocato brigante”, per Il Piroscafo edizioni. Ambientato nel Cilento ottocentesco, il libro ripercorre la vita di Giuseppe Tardio, l’avvocato brigante, un giovane nato in una famiglia contadina che, tra ideali di giustizia, povertà e desideri di riscatto, si trova coinvolto in un intreccio di eventi storici e familiari. La narrazione si snoda attraverso gli occhi della sua pronipote, voce narrante e ponte tra passato e presente, in un percorso che diventa ricerca d’identità, eredità culturale e memoria collettiva. La scelta di aprirsi a una storia familiare raccontata da una donna, che rilegge con sensibilità personale un passato carico di conflitti e ombre, incarna pienamente lo spirito di “Storie al Femminile”: dare risalto a quelle narrazioni capaci di trasformare l’esperienza individuale in una riflessione universale. Storie di donne che scrivono, ma anche storie dentro le donne: protagoniste, testimoni, custodi della memoria, spesso chiamate a dare voce a ciò che è stato dimenticato o taciuto. Anna Maria Pipolo, nata a Piaggine nel 1957, si è laureata in Giurisprudenza e ha lavorato a lungo come direttore amministrativo scolastico. Dal 2020 si dedica interamente alla scrittura, con una formazione maturata tra la Scuola Holden di Torino e Lalineascritta di Napoli. Ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie ed è attiva come articolista per la stampa cilentana online. Durante la serata, l’autrice dialogherà con Alfonso Sarno, giornalista e curatore della rassegna, insieme a Barbara Riccio, presidente della Fondazione De Stefano. Ingresso libero. “Storie al Femminile” nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sguardo femminile nella letteratura, promuovendo un confronto aperto tra scrittura e società, tra autrici e lettori, tra territorio e cultura. Un invito a lasciarsi attraversare dalle storie, a riconoscere il potere delle parole, a riscoprire – attraverso la narrazione – il legame profondo tra identità, memoria e territorio.

