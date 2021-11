Stop doppia utenza, Giorgetti convoca Dazn al Mise.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato al Mise i vertici di Dazn per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell’azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A.

Giorgetti, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia – si legge in una nota -, ha invitato i rappresentanti Dazn martedì prossimo 16 novembre alle ore 15.

Dopo le indiscrezioni relative alla decisione di Dazn di interrompere la doppia utenza in contemporanea per singolo abbonamento, la reazione era arrivata non solo da parte di tifosi, appassionati e associazioni dei consumatori, ma anche da parte della politica.