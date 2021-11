UniCredit, accordo con Warrant Hub – Tinexta Group per accompagnare le imprese italiane nell’accesso ai fondi del PNRR.

UniCredit ha siglato oggi una partnership con Warrant Hub, società leader nel settore della digitalizzazione avanzata e dei servizi integrati per le imprese, al fine di supportare le imprese italiane a cogliere e sviluppare le opportunità legate ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, grazie all’accordo, UniCredit potrà disporre e mettere a disposizione dei propri clienti interessati a partecipare alle procedure di appalto pubblico finanziate tramite fondi PNRR, una banca dati dei Bandi di Gara emanati dalla Pubblica Amministrazione che include informazioni relative a termini di partecipazione, oggetto di fornitura, stazioni appaltanti e altri elementi utili alle imprese per valutare le opportunità dei bandi.

UniCredit fornirà inoltre alla propria clientela un set di informazioni e un servizio di consulenza offerto da Warrant Hub per accedere a differenti misure agevolative europee, nazionali e regionali, non solo a valere sul PNRR, ma anche relative ai differenti Fondi strutturali e d’investimento, al fine di stimolarne e facilitarne l’utilizzo.

“Il ruolo di una grande banca come UniCredit nell’ambito del PNRR – ha dichiarato Niccolò Ubertalli, Responsabile di UniCredit Italia – è sostenere la crescita del Paese, sia facilitando l’afflusso delle risorse del PNRR all’economia reale, sia fornendo servizi di consulenza e strumenti di informazione che possano aiutare le imprese del Paese a cogliere le numerose opportunità che saranno offerte nei prossimi anni grazie ai fondi del recovery plan. La partnership con Warrant Hub è una iniziativa concreta che va in questa direzione, che si aggiunge alle numerose azioni di sostegno agli investimenti in ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio della competitività che, come banca, stiamo realizzando in questa fase cruciale per l’economia del Paese a supporto delle imprese italiane di ogni settore”

L’accordo con Warrant rientra nell’ambito della task force sul PNRR costituita e strutturata da UniCredit per supportare le 6 mission del PNRR (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Coesione e inclusione; 6. Salute).

La task force coinvolge aree di business, fabbriche prodotto del Gruppo, gestione dei rischi e l’area dedicata al settore ESG (Enviroment, Sustainable, Governance) per servire e supportare al meglio i clienti e le strutture dedicate ad accompagnare le imprese nell’accesso ai fondi europei grazie a strumenti di finanziamento dedicati alla realizzazione di progetti innovativi e sostenibili.