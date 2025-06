Stefano De Martino, Umberto Tozzi e Serena Brancale ne L’estate della Dolce Vita di Maiori

Un’estate intensa, ricca, pensata per tutti. A Maiori è cominciata ufficialmente L’estate della Dolce Vita, con un fitto cartellone di eventi che spazia tra musica, arte, danza, teatro, eventi per bambini e le immancabili celebrazioni della tradizione, come i festeggiamenti di Ferragosto in onore della patrona Santa Maria a Mare.

Un programma artistico di grande valore che accanto agli appuntamenti più legati alla cultura e alla devozione locale, mette in scena spettacoli di respiro internazionale, rendendo Maiori un punto di riferimento per l’intrattenimento culturale dell’intera Costa d’Amalfi, mettendo in calendario tra luglio, agosto e i primi giorni di settembre 2025 circa 50 appuntamenti e 10 esposizioni d’arte.

Punta di diamante dell’intera programmazione è l’anfiteatro del porto turistico, pronto ad accogliere ancora una volta i grandi nomi dello spettacolo italiano. Qui, alla radice c’è una formula ben particolare: l’amministrazione comunale ha deciso di provvedere in autonomia ad allestire il maxi-palco per i grandi spettacoli di agosto, un contenitore tecnicamente di alto livello proposto poi a un prezzo vantaggioso, che ha coperto pienamente le spese, e che ha richiamato grazie alla sua proposta di qualità spettacoli di livello nazionale. Una scelta strategica che ha premiato, richiamando tra i protagonisti dei big event a biglietto: Francesco Cicchella il 13 agosto con “Tante belle cose. Summer Edition”, Stefano De Martino il 17 agosto in “Meglio Stasera Summer Tour”, Serena Brancale il 19 agosto con l’Anema e Core Tour, Umberto Tozzi il 21 agosto con l’orchestra per “L’Ultima Notte Rosa Tour”, l’evento gratuito Ibiza Live Time Official Radio il 23 agosto e, a chiudere, Gigi Finizio il 24 agosto con il suo Live 2025. Grandi eventi a biglietto, escluso l’Ibiza Live Time, capaci di impreziosire un’estate già ricchissima e pensata per un pubblico ampio e trasversale. Per gli amanti della musica dance ci sarà anche il tradizionale appuntamento del 14 agosto con il Capodanno d’Estate.

Accanto ai grandi nomi, riprende vita anche il Teatro del Mare, allestito al molo del porto turistico con 500 posti a sedere, che torna ad ospitare due rassegne ormai identitarie dell’estate maiorese: Maiori Jazz & More e Maiori Danza, in programma per il mese di luglio.

Il 12 luglio si apre la stagione del jazz con un concerto di altissimo livello internazionale: Carmen Intorre Jr and Friends feat. Jumaane Smith, trombettista di Michael Bublé dal 2005 e collaboratore in ben cinque album vincitori di Grammy, 60 milioni di dischi venduti, tra i protagonisti di West Side Story di Steven Spielberg con performances alla Casa Bianca, Today Show, Tonight Show, Oprah, Good Morning America. Ha collaborato a lungo con Stevie Wonder, Quincy Jones, Aretha Franklin, Herbie Hancock, Barbra Streisand, Alicia Keys. Il 15 luglio si rende omaggio a Pino Daniele con un emozionante concerto al tramonto, “Il cielo è pieno di stelle”, che vedrà protagonisti due interpreti d’eccezione: il trombettista Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Il 25 luglio sarà la volta di Walter Ricci e della sua band, per uno spettacolo trascinante che fonde jazz e anima partenopea.

Con Maiori Danza, l’arte tersicorea torna ad accendere le notti d’estate: il 9, 14, 19 e 29 luglio il palco affacciato sul mare accoglierà performance di danza classica e contemporanea, fino al gran finale del 29 luglio, con la presenza dell’étoile internazionale Sergio Bernal, protagonista dello spettacolo “Una noche con Sergio Bernal”. Nominato dal Parlamento del Regno Unito “Ambasciatore delle arti”, l’étoile spagnola che ha calcato tra gli applausi del pubblico i maggiori teatri del mondo.

Il 28 luglio il Teatro del Mare ospita anche la stand up comedy con Vincenzo Comunale in “Comedy show live”. Il comico di Zelig porterà a Maiori i suoi monologhi nei quali spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente

coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show.

Tutti gli spettacoli ospitati al Teatro del Mare sono a partecipazione gratuita con prenotazione online su EventBrite. Le prenotazioni saranno aperte dal primo luglio.

A rendere ancora più suggestivo il calendario estivo, torna anche la rassegna concertistica Promenade, a cura de Il Tempio di Apollo, che porterà la musica classica e da camera nei luoghi più iconici della città, intrecciando note e paesaggio, bellezza architettonica e suggestione musicale.

Grande attenzione anche al pubblico dei più piccoli, con un programma specificamente pensato per loro. Si parte il 28 giugno con la Notte Bianca dei Bambini, tra Palazzo Mezzacapo e corso Reginna: un’intera serata trasformata in un mondo di sogno, gioco e fantasia. Il 24 luglio, al Teatro del Mare alle ore 21.15, andrà in scena Inside You, musical per tutta la famiglia a cura della compagnia “Ma dove vivono i cartoni?”.

La tradizione, quella cara al cuore dei maioresi e dei visitatori, farà da accompagnamento al programma per dal 5 al 15 agosto con gli appuntamenti legati alla festa patronale di Santa Maria a Mare. Momenti di fede, fino alla tradizionale processione del 15 agosto, ai quali si uniscono radicate ed identitarie tradizioni popolari come i fuochi notturni in mare, che nella notte di Ferragosto onorano la patrona della cittadina, o la festa della Melanzana con la Cioccolata De.Co, in programma il 7 agosto, dedicata al dolce cittadino per eccellenza, quello che accompagna i festeggiamenti patronali da sempre.

Ampio spazio è dedicato anche all’arte figurativa e contemporanea, con ben dieci esposizioni che accompagneranno la stagione estiva. A Palazzo Mezzacapo, è già in corso Arte nel Palazzo – XVII edizione, mostra personale di Patrizia Lo Feudo curata da Bellarte di Angelo Criscuoli, visitabile fino al 6 luglio. Dal titolo Arcana Vitae – Misteri della Vita, l’esposizione propone 25 opere dedicate ai grandi interrogativi dell’animo umano, in un equilibrio costante tra simbolismo, inquietudine, forza e rinascita. Al centro della poetica dell’artista, come sempre, la figura femminile. La mostra include anche una sezione speciale dedicata al progetto “Save Me”, già presentato alla Camera dei Deputati, che affronta il dramma dei bambini vittime della guerra con grande impatto emotivo e forza visiva.

Dal 28 giugno al 21 settembre, lungo il lungomare e corso Reginna, si snoda invece First Maiori Art Coast / ControVerso, mostra diffusa a cura di Michele Citro. Un progetto ambizioso che intende creare un dialogo profondo tra arte contemporanea e l’inconfondibile paesaggio costiero patrimonio UNESCO, tra il mare e il cielo, tra bellezza e riflessione. Undici artisti italiani (Alvin, Elia Alunni Tullini, Giovanni Cavaliere, Alessia Forconi, Matteo Lo Greco, Marco Manicardi, Fulvio Merolli, Giuseppe Negro, Emanuele Scuotto, Fernando Spano) esplorano i grandi temi dell’infinito, del movimento, della luce, e del rapporto tra uomo e natura, attraverso sculture capaci di trasformare lo spazio urbano in una galleria a cielo aperto, densa di senso e meraviglia.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone dichiara: “Abbiamo messo in piedi, come ormai è solito, un programma corposo, fatto di eventi di caratura internazionale, realizzando poli di riferimento importanti per l’arte e la cultura come sono oggi Palazzo Mezzacapo, il Teatro del Mare che allestiamo per il terzo anno, l’anfiteatro del porto che è ormai punto di riferimento per le tournée nazionali dei grandi artisti. Siamo molto soddisfatti: facciamo un grande lavoro per realizzare un grande numero di spettacoli di qualità, perché siamo convinti che è ciò che Maiori merita. Cittadini e visitatori hanno ormai la certezza di poter fare affidamento su un programma di qualità, accedendo in maniera gratuita ad eventi con artisti di prestigio internazionale. È così che ci prendiamo cura della città, dei cittadini e le diamo il valore che le spetta come meta turistica primaria.”

Il programma completo

1 luglio

Piazzetta S. Maria delle Grazie ore 21,00

Trio Discede in concerto

4 luglio

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Serata musicale con i Coco’s friends

6 luglio

Chiesa di S. Maria Assunta – Erchie ore 21,00

Concerto del Duo Di Stefano – Signorini

a cura dell’associazione “Il Tempio di Apollo”

Piazzetta S. Pietro ore 21,30

Spettacolo di musica live con la “On Rocks Live Band” e le più belle canzoni del panorama musicale italiano e internazionale

8 luglio

Anfiteatro del Porto Turistico ore 20,00

Spettacolo di ginnastica ritmica “Le Band”

a cura dell’Associazione Ritmica Angels

9 luglio

Teatro del Mare ore 20,30

Maiori danza – “Noi Siamo” decennale dello spettacolo di fine anno accademico

a cura dell’Associazione Dancing in the moonlight

11 luglio

Anfiteatro del Porto Turistico ore 20,00

Gran Galà di Ginnastica Ritmica

a cura dell’Associazione Ritmica Granata

12 luglio

Teatro del Mare ore 21,30

Maiori Jazz & more – Carmen Intorre Jr and Friends feat Jumaane Smith

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

14 luglio

Teatro del Mare ore 20,30

Maiori danza – “E noi sogniamo ancora”

spettacolo di fine anno accademico a cura dell’A.S.D. Dance

15 luglio

Teatro del Mare ore 20.00

Maiori Jazz & more – Concerto al tramonto “Il cielo è pieno di stelle” del duo Fabrizio Bosso & Oliver Julian Mazzariello

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

17 luglio

Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Concerto “Tango e dintorni” con “Armando Rizzo Trio”

a cura dell’associazione “Il Tempio di Apollo”

19 luglio

Teatro del Mare ore 20,30

Maiori danza – “Passi di Cristallo” Spettacolo di fine anno accademico

a cura dell’associazione Accademia Sleeping Beauty

20 luglio

Piazzetta San Pietro ore 17,00

Animazione per bambini

a cura del Circolo Anspi San Pietro in Posula (evento a pagamento)

Teatro del Mare ore 21,00

Vincenzo Comunale in “Comedy show live”

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

21 luglio

Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Clarinet Ensemble Panarmònia “G. De Falco” in Maschere,

a cura dell’associazione “Il Tempio di Apollo”

23 luglio

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Concerto “Un cantastorie in frac” con Roberto Ruocco

24 luglio

Chiesa di S. Giacomo ore 21,00

Musica nell’Aria “I concerti della vigilia” con il Duo Effe

a cura dell’associazione “Il Tempio di Apollo”

24 luglio

Teatro del Mare ore 21,15

Inside You – musical per la famiglia

A cura di “Ma dove vivono i cartoni?”

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

26 luglio

Teatro del Mare ore 21,30

Maiori Jazz & more – Walter Ricci

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

29 luglio

Teatro del Mare ore 21,30

Maiori danza – Una Noche con Sergio Bernal

ingresso gratuito con prenotazioni su eventbrite.it

30 luglio

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

“Viaggio nella storia della musica” con i Solisti Brass Evolution

a cura dell’associazione “Il Tempio di Apollo”

1 agosto

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Brunella Caputo in “Io, Penelope”

2 agosto

Teatro del Mare ore 21,30

Concorso di bellezza “Miss Gocce di stelle”

2 e 3 agosto

Piazzetta San Pietro

Sagra “Notte di Sapori a San Pietro”

a cura del Circolo Anspi San Pietro in Posula

7 agosto

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Festival della Melanzana alla cioccolata De.Co. di Maiori

10 agosto

Teatro del Mare ore 21,00

Speciale San Lorenzo – serata caraibica organizzata con passione cubana

a cura dell’ASD Clever Stars

13 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Francesco Cicchella in “Tante belle cose” summer edition

a cura di Top Agency Music (evento a pagamento)

14 agosto

Corso Reginna ore 21,00

Programma lirico – sinfonico, con la partecipazione dei cantanti lirici, eseguito dal Gran Concerto Bandistico “Città di Bari”

a cura del Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a mare”

Erchie, Piazzale Chiesa S. Maria Assunta ore 21,00

Serata musicale con i Coco’s friends

Anfiteatro del Porto Turistico ore 23,00

Capodanno d’estate (evento a pagamento)

15 agosto

Corso Reginna ore 22,00

Programma lirico – sinfonico eseguito dalla Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”. Prima parte

Specchio d’acqua antistante Maiori ore 23,00

Fantasmagorico spettacolo di fuochi d’artificio, dal pontone ormeggiato in rada, eseguito dalla rinomata Ditta “Piromagia srl” di Gaetano Russo e figli da Pannarano (BN)

Corso Reginna ore 23,30

Programma lirico – sinfonico eseguito dalla Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”. Seconda parte

a cura del Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a mare”

16 agosto

Corso Reginna ore 21,30

Spettacolo musicale con “Marco Sentieri in Concerto” e con la comicità travolgente di “Ciro Giustiniani”

a cura del Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a mare”

17 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Stefano De Martino in “Meglio Stasera Summer Tour”

a cura di Zavi Management (evento a pagamento)

19 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Serena Brancale in “Anema e core tour”

a cura di Everlive Italia (evento a pagamento)

21 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Umberto Tozzi & orchestra in “Ultima Notte Rosa Tour”

a cura di Zavi Management (evento a pagamento)

23 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Ibiza Live time Official radio

a cura di Zavi Management

24 agosto

Anfiteatro del Porto Turistico ore 21,30

Gigi Finizio Live 2025

a cura di PG Production (evento a pagamento)

31 agosto

Giardini di Palazzo Mezzacapo ore 21,00

Serata musicale con i Coco’s friends

6 – 7 settembre

Palazzo Mezzacapo ore 20,30

Spettacolo teatrale “ ‘A sporta ‘e Filumena”

a cura dell’Associazione Atellana

8 settembre

Rotonda Lungomare Amendola ore 21,00

Festa di fine estate

MOSTRE

LUNGOMARE E CORSO REGINNA

dal 28 giugno al 21 settembre

First Maiori Art Coast / Controverso

a cura di Michele Citro

PALAZZO MEZZACAPO

Dall’ 8 giugno al 6 luglio

Arte nel Palazzo XVII edizione: mostra personale di Patrizia Lo Feudo

a cura di Bellarte di Angelo Criscuoli

dal 14 al 31 luglio

Mostra Opera grafica sulla Costa d’Amalfi

a cura di Giuseppe Villani

dal 6 agosto al 7 settembre

Arte nel Palazzo XVII edizione: mostra collettiva di artisti di fama internazionale

a cura di Bellarte di Angelo Criscuoli

dal 13 al 28 settembre

Correlazioni Artistiche

a cura di Rosa Guadagno

dal 1 al 16 ottobre

Il poeta della carne viva, tributo ad Enzo Moscato

a cura di Adele Filomena

GIARDINI DI PALAZZO MEZZACAPO

dal 1 giugno al 31 luglio

Erasmo Amato

dal 1 al 31 agosto

“Terra e Creatività” di Giuseppe Palermo

dal 1 al 16 settembre

Exit

Esposizione artistica di Maria Aloi, Luciana Casatti e Adele Filomena

dal 17 al 30 settembre

Luigi Corbetta