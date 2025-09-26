SP51 Sassano–Padula: lavori fermi, sicurezza assente e risposte a metà. BASTA BUGIE!

Dopo settimane di attesa, è stata fornita una “non risposta” alle mie richieste.

La copia dell’ordine di servizio inviato alla ditta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, mi è stata trasmessa solo parzialmente. Errore?

Da quanto letto, l’ordine di servizio n. 4 del 27 giugno (giorno di discussione della mia interrogazione in consiglio) la ditta avrebbe dovuto ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni.

Relativamente al cronoprogramma, il Dirigente del settore viabilità e Trasporti mi ha comunicato che: “Le lavorazioni sono sospese e pertanto, ad oggi, non è possibile predisporre alcun cronoprogramma aggiornato.”

A rendere il tutto ancora più confuso le dichiarazioni dell’ (ormai ex) Consigliere Delegato alla Viabilità. In un video pubblicato qualche giorno fa ha pubblicamente dichiarato che i lavori sono in corso.

Chi sta mentendo? Qual è la verità che si vuole nascondere?

Dinanzi a queste gravi incongruenze, ho chiesto formalmente agli uffici ulteriori chiarimenti, richiedendo:

– La trasmissione completa dell’ordine di servizio;

– Le motivazioni ufficiali della sospensione dei lavori;

– Le azioni intraprese per la mancata messa in sicurezza del cantiere.

La mancanza di trasparenza, la trasmissione di documenti parziali e le risposte contraddittorie sono intollerabili, ma vado avanti.

I cittadini meritano risposte, verità e sicurezza.

Il Consigliere Provinciale

Giuseppe Del Sorbo

