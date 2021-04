Sindacato delle influencer, Mafalda De Simone domani sera alle 21 in diretta su Instagram per spiegare il progetto. Intervista con i giornalisti del quotidiano “la Città”.

Il sindacato delle influencer, Mafalda De Simone torna a parlare del progetto che ha fatto discutere tutta Italia.

L’imprenditrice digitale di Mirabella Eclano domani alle 21, sabato 1 maggio, sarà in diretta sulla pagina Instagram del quotidiano “la Città” (www.instagram.com/quotidianolacittadisalerno/) per parlare del progetto lanciato nei giorni scorsi per tutelare chi lavora con i social. “Nel giorno della festa dei lavoratori ho accettato volentieri l’invito del quotidiano “la Città”, testata a cui sono molto legata essendo una studentessa dell’Università di Salerno.

Sarà l’occasione per spiegare meglio cosa intendo come sindacato degli influencer. Ho ricevuto tanti messaggi di stima in questi giorni. Questo sindacato nascerà sicuramente perché in Italia i tempi sono maturi per farlo. Non è detto che debba esserci io alla guida, l’importante è migliorare il nostro comparto”.