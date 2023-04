Sguardi, gli appuntamenti a Palazzo Fruscione.

Una settimana ricca di appuntamenti che si chiude con due incontri imperdibili. Il 24 aprile, ad un anno dalla scomparsa di Roberto Masotti, l’associazione Tempi Moderni intende ricordare il grande fotografo chiamando a Salerno alcuni dei suoi amici musicisti in un concerto che sarà una vera e propria performance live. Nelle sale di Palazzo Fruscione si alterneranno Walter Prati con le sonorizzazioni ambientali; Roberto Ottaviano, che nelle sale della mostra, effettuerà incursioni di sassofono solo e il concerto conclusivo del quartetto della sassofonista Carla Marciano, che per l’occasione vedrà Mario de Paola alla batteria anziché Gaetano Fasano. Il tutto con la testimonianza viva di Riccardo Bertoncelli.

Il giorno successivo (martedì 25), sempre a Palazzo Fruscione, Leonetta Bentivoglio in dialogo con Silvia Lelli punteranno l’attenzione sul lavoro della coreografa tedesca, Pina Bausch. In particolare sul lavoro della Lelli raccontato in 20 opere fotografiche esposte a Palazzo Fruscione nella sezione Kontakthof-Kontrapunkt, che ripercorre la storia di 3 rappresentazioni in 30 anni, del celebre lavoro dedicato alla complessità dei rapporti uomo-donna della Bausch. E proprio la Bentivoglio, così descrive il lavoro della Lelli: “Le foto che rappresentano il frutto del viaggio di Silvia attraverso i tre “Kontakthof”, definite da una beltà essenziale e vigorosa, mai affettata o patinata, ci danno un’ottica in più sulla sostanza di quella specie di monumento al teatrodanza che è lo spettacolo di Pina nato nel ‘78. Lo sguardo della fotografa non si limita a registrare l’attimo, ma ce lo fa vedere tramite il filtro di una sensibilità per così dire “aggiuntiva”.