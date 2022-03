Scuola e lavoro: Confesercenti Vallo di Diano al Pon “Imprese innovative”.

Si è concluso con successo all’Istituto Cicerone di Sala Consilina il Pon “Imprese Innovative”, coordinato dalla tutor Rosa Vassallo e condotto dall’esperta Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Al termine del corso di formazione si è tenuto un incontro con la presentazione di un Project Work a cura degli studenti partecipanti. Presenti all’incontro: Gianluca Vegliante della ShopNow, l’avvocato Nicola Pellegrino e Domenico Pastore progettista della ShopNow.

“Ringrazio la dirigente scolastica Antonella Vairo e il corpo docente dell’Istituto Cicerone – ha affermato la dottoressa Aquino -, sempre attenti ad offrire ai propri ragazzi momenti di confronto, di studio e di programmazione. Il Pon “Imprese Innovative” ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo dell’impresa e al mondo del lavoro, dando loro l’occasione di confrontarsi con un team di esperti, professionisti ed imprenditori che hanno creduto in loro stessi e in questo territorio. Momenti di questo tipo – ha concluso la presidente di Confesercenti Vallo di Diano – sono costruttivi e proattivi per la crescita dei nostri giovani”.

(Foto a cura di Mattia Cancro).