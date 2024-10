Scontrino elettronico, tutto quel che c’è da sapere: istruzioni per l’uso, il Registratore Telematico e la gestione della lotteria

Tutto quello che c’è da sapere sullo scontrino elettronico in una sola guida: com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore lo scontrino elettronico. Gli esercenti, dunque, hanno l’obbligo di procedere con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Al cliente, invece, viene rilasciato il documento commerciale, che riporta una serie di informazioni: dalla data e ora d'emissione, fino alla descrizione dei beni e all'ammontare del corrispettivo.

Al cliente, invece, viene rilasciato il documento commerciale, che riporta una serie di informazioni: dalla data e ora d’emissione, fino alla descrizione dei beni e all’ammontare del corrispettivo.

Tutto il flusso di dati viene gestito tramite il Registratore Telematico. Il titolare ha a disposizione 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per trasmettere i dati dei corrispettivi telematici.

Il “cuore” del Registratore Telematico è il modulo fiscale, che si compone di una memoria provvisoria e una permanente, in grado di contenere sia i dati da trasmettere sia quelli già trasmessi.

Ogni strumento di trasmissione viene identificato in maniera univoca tramite numero di matricola e logotipo fiscale. Il funzionamento è basilare: il RT procede all’invio dei corrispettivi, operando la chiusura di cassa, senza alcun intervento da parte dell’esercente.

Nel caso in cui il registratore fosse guasto, l’esercente è obbligato a indicare come “fuori servizio” lo stato dell’apparecchio. Si tratta di un’operazione necessaria poiché, per ogni trasmissione incompleta o non veritiera, si applica una sanzione di 100 euro.

Precise istruzioni devono esser seguite anche in caso di lunga pausa dalle attività, come accade per un periodo di ferie.

Spesso e volentieri, per ovviare ai molteplici impegni, si prendono in considerazione delle soluzioni che consentono – magari tramite un solo strumento – di controllare la propria attività a 360°.

Non solo obblighi, anche possibilità. E in questo contesto, la lotteria degli scontrini è il principale esempio. Quest’ultima – introdotta nel 2021 – permette a ogni esercente di concorrere per la vittoria dei premi, da un minimo di 5000 euro per le estrazioni settimanali un massimo di un milione per quelle annuali.

Dalle istruzioni relative allo scontrino elettronico, al funzionamento del Registratore, passando poi per tutti i comportamenti da attuare in particolari occasioni: i titolari delle attività coinvolte – di commercio al minuto e assimilate – sono chiamati a informarsi e formarsi sull’argomento, magari utilizzando le guide messe a punto dagli stessi addetti ai lavori.