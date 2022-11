Saturnino (bassista di Jovanotti) in concerto allo Scalo 28 di Capaccio Scalo venerdì 25.

È considerato dalla critica più accreditata uno dei migliori bassisti sulla scena internazionale: eclettico e prolifico musicista, è al fianco di Jovanotti dal 1991, dal vivo come in studio, dove ha firmato molte delle celebri hit di Lorenzo. Reduce dai palchi estivi di tutta Italia del Jova Beach Party, Saturnino si esibirà in qualità di dj venerdì 25 novembre allo Scalo 28 di Capaccio Scalo.

Attivo anche come solista, ha pubblicato numerosi dischi dove si cimenta come polistrumentista: la sua è una musica propensa alle contaminazioni ma che esclude ogni forma di citazione. Saturnino fa così suo un concetto di nomadismo musicale in cui all’artista è concesso muoversi in libertà, senza passaporto, nei territori della musica già battuti in passato da altri: egli non ripete passivamente e, sempre con creatività, sa ottenere nuovi insiemi capaci di esprimere identità musicali inedite.

Strumentista versatile capace di affrontare qualunque stile, nei suoi album si fondono strategicamente influenze che gli derivano da una cultura segnata dagli studi di musica classica e dalla passione per il funky, il jazz, il rock e l’hip hop.

Questa volta in veste di selecter d’eccezione, Saturnino siederà dietro alla consolle del club di Capaccio per proporre una selezione indie rock, dance ed elettronica ad alto impatto.