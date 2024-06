Sanità, Iannone (FdI): bene sospensione di Coscioni

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, ha approvato, nella riunione del 4 giugno 2024, la deliberazione motivata sostitutiva dell’intesa necessaria per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione del Presidente di AGENAS, Enrico Coscioni, nominato in data 28 ottobre 2020 per la durata di 4 anni. Con tale deliberazione è stata quindi superata la mancata intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 16 maggio 2024, a causa del non raggiungimento dell’unanimità delle Regioni. A seguito di tale approvazione è possibile adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione del prof. Enrico Coscioni, quale Presidente di AGENAS, fino alla fine del processo penale e comunque a scadenza naturale dell’incarico, in considerazione dell’ordinanza in sede penale che ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione medica in relazione a fatti occorsi in occasione di un intervento chirurgico presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che aveva prodotto un’interrogazione al Ministro della Salute sul Presidente dell’AGENAS.