Sport e sensibilizzazione: Il CSI Salerno organizza il “2° TORNEO DONODAY” In campo sabato e domenica prossima ci saranno gli atleti della nazionale di tennis trapiantati

Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Salerno, in collaborazione con lo Sportello Amico Trapianti e l’ U.O.S.D. Promozione della Salute dell’Asl Salerno, organizza il 2° Torneo Dono day, torneo di tennis amatoriale che vedrà impegnati gli atleti della Nazionale di Tennis Trapiantati dell’ANED Sport ,reduci da numerose medaglie vinte ai mondali di Perth 2023, che girano l’Italia e il mondo per testimoniare come dopo il trapianto si possa avere nuovamente una vita piena e ricca di soddisfazioni.

La “due giorni” comincerà sabato 8 giugno alle ore 10.00 con un torneo di minitennis per bambini, continuerà alle ore 19.00 di sabato 8 giugno con un apericena con testimonianza degli atleti trapiantati e si concluderà domenica 9 giugno alle ore 10.00 con la finale del torneo e i saluti istituzionali.

A sostegno della manifestazione oltre alle associazioni di settore ANED e Aido, e il patrocinio del Centro Regionale Trapianti Campania saranno presenti, la Fondazione Carisal e la Banca Campania centro.

Obiettivo della manifestazione è rappresentare come lo sport, da sempre palestra di vita, possa essere occasione di rinascita e di come grazie al trapianto di organi, questi atleti, possano oggi tornare a calcare i campi e competere a livello internazionale.

Un evento organizzato per sensibilizzare sul tema della donazione di organi e tessuti, che a tutt’oggi, risente di retaggi culturali e fake news, come emerge dai dati dell’indice del dono (www.trapianti.gov.it), in cui la Campania è 19 esima su 21 regioni italiane, sottolineando come affinché possa esserci trapianto è necessario dire SI alla dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti al rinnovo e/ o emissione della carta d’identità.

Ricordando che è una scelta che riguarda Noi, ma quando noi non ci saremo più, che si possono salvare fino a 7 vite e in fondo è una scelta d’amore e di altruismo ma soprattutto una scelta di civiltà.