Samusà, Virginia Raffaele apre la stagione di prosa del Teatro Verdi giovedì 17.

Sarà VIRGINIA RAFFAELE ad inaugurare la stagione di prosa 2022-2023 del teatro municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Attesissimo il suo debutto di giovedì 17 novembre (ore 21) con lo spettacolo Samusà, che la riporta in teatro dopo il grande successo di Performance del 2015.

La regia si avvale della grande firma di Federico Tiezzi. Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi.

Questi ultimi anni sono stati particolarmente intensi e l’hanno vista protagonista in tv di uno show e di una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e al doppiaggio di Morticia nel cartone animato La Famiglia Addams.

Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Virginia Raffaele si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza e arti circensi.

Imitatrice di straordinario talento tra i suoi personaggi di maggior successo: Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belén Rodríguez e la criminologa Roberta Bruzzone.

Nel 2001 Virginia Raffaele dà vita al trio comico Due interi e un ridotto. Segue un intenso percorso teatrale che la porta a recitare in Le nuvole di Aristofane con la regia di Vincenzo Zingaro, L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel giardino di Federico García Lorca con la regia di Pino Ferrara, Plautus di Plauto con Carlo Croccolo, Doppia coppia di e con Max Tortora e Iressa di Lorenzo Gioielli. La sua attività teatrale continua con Lillo & Greg in The Blues Brothers – Il plagio, La baita degli spettri, Far West Story e Intrappolati nella commedia.

Parallelamente si avvicina al mondo televisivo con Bla Bla Bla, Lillo e Greg – The movie!, Quelli che il calcio, nel ruolo di inviata. Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello dove imita con successo i protagonisti del Grande Fratello e volti noti dello spettacolo.

Oltre alla tv e alteatro la radio: Virginia conduce “610 – SEIUNOZERO” su Radio 2 e Pelo e contropelo su Radio Kiss Kiss. Sempre nel 2009 entra nel cast di Victor Victoria su La7 e nel 2010 affianca Luca Barbarossa nella conduzione del programma radiofonico Radio2 Social Club.

Nel cinema è nel cast di diversi film (di Giovanni Veronesi, Lillo e Greg, ecc) come attrice e vanta qualche partecipazione anche come stunt woman come per esempio in Romanzo Criminale del 2005.

Da settembre 2010 è in onda tutte le domeniche con Quelli che il calcio dove viene chiamata a portare in scena diverse parodie divenute vere e propri cult.

Conduce, insieme con Francesco Pannofino, il Concerto del Primo Maggio su Rai 3. Nel 2013 è la volta della prima edizione degli MTV Awards con Ubaldo Pantani. Inoltre, viene scelta da Antonio Ricci per condurre alcune puntate di Striscia la notizia, in coppia con Michelle Hunziker.

Nel febbraio 2015 è ospite del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Nello stesso anno, e in quello successivo, è ospite fissa con le sue parodie del serale di Amici di Maria de Filippi.

Contemporaneamente continua la sua attività teatrale con il one woman show Performance (2015-2016) in cui porta in scena le sue imitazioni riscuotendo un successo incredibile in tutti i teatri italiani.

Torna a Sanremo nel 2016 con Carlo Conti come co-conduttrice insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nello stesso anno è nel cast di Stasera a Casa Mika su Rai2.

Nel 2017 viene trasmesso su Rai 2 il primo show televisivo condotto e ideato da lei stessa, Facciamo che io ero, mentre nel 2018, sul canale Nove, va in onda con Come quando fuori piove, innovativa serie televisiva con quattro protagoniste scritte e interpretate dalla stessa Virginia.

Nel 2019, dopo essere tornata come ospite nell’edizione del 2017, viene scelta dal direttore artistico Claudio Baglioni come co-conduttrice del Festival di Sanremo: i due sono sul palco della kermesse insieme a Claudio Bisio.

Sempre nello stesso anno è la voce di Morticia Addams ne “La Famiglia Addams” di Greg Tiernan e Conrad Vernon distribuito da Eagle Pictures. La stagione successiva è una delle doppiatrice di Croods 2.

Nel 2020 debutta con un nuovo spettacolo “Samusà” per la regia di Federico Tiezzi con le scene di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Polini. Il manifesto viene realizzato ad hoc dall’artista Mauro Balletti.

Nel 2021/2022 è una delle protagoniste del programma cult di Prime Video “Lol2” e coprotagonista del film di Fabio De Luigi “Tre di troppo”.

TEATRO

 Le nuvole, di Aristofane per la regia di V. Zingaro

 L’amore di don Perlimplino per Belisa, di Federico García Lorca per la regia di P. Ferrara

 Plautus, di Plauto con Carlo Croccolo.

 Zorro e la foresta incantata, di A. Marangon per la regia di R. Gandini,

 Sottobanco di D. Starnone, con Ivana Monti

 The Blues Brothers il Plagio, di e con Lillo & Greg.

 Doppia Coppia, di e con Max Tortora.

 Iressa di Lorenzo Gioielli.

 La Baita degli spettri, di e con Lillo & Greg.

 Far West Story, di e con Lillo e Greg.

 Intrappolati nella commedia, di e con Lillo e Greg.

 Finestra condonata su cortile abusivo di e con Sergio Viglianese.

 Performance, regia di G. Solari, scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan e Piero

Guerrera.

 Samusà, regia di Federico Tiezzi, scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco

Freyrie, Daneiel Prato con Federico Tiezzi.

CINEMA

 Lillo e Greg – The movie! (2007)

 Faccio un salto all’Avana (2011)

 Cara, ti amo… (2011), regia di Gian Paolo Vallati

 Com’è bello far l’amore (2012), regia di Fausto Brizzi

 L’ultima ruota del carro, regia di Giovanni Veronesi (2013)

 Una donna per amica, regia di Giovanni Veronesi (2014)

 Tre di troppo, regia di Fabio De Luigi (2021)

TELEVISIONE

 Mai Dire Grande Fratello Show 2009

 Bla, Bla, Bla di e con Lillo & Greg 2009-1010

 Victor Victoria 2009-2010

 Fratelli e sorelle d’Italia 2010

 Quelli che il calcio 2010-2013

 Concerto del Primo Maggio 2012

 Dov’è Mario? (2016)

 Facciamo che io ero (2016)

 Festival di Sanremo (2016) (co conduzione)

 Come quando fuori piove (2018)

 Festival di Sanremo (2019) (conduzione)

 Lol2 (2022)

DOPPIAGGIO

 Big Hero 6, regia di Don Hall, Chris Williams (2014)

 La famiglia Addams (The Addams Family), regia di Greg Tiernan, Conrad Vernon (2019).

Virginia dà la voce di Morticia.

 Croods 2, Una Nuova Era (2020), regia di Kirk de Micco.