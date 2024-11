Salvini regala un Bacio a Lilli Gruber: “E’ la giornata della gentilezza” – Video

(Adnkronos) – Matteo Salvini a Otto e mezzo con un omaggio per Lilli Gruber: un Bacio Perugina. "Oggi è la giornata della gentilezza, le ho preso un Bacio Perugina in Umbria, da dare a lei e uno a Lina Palmerini, non a Michele Santoro, lo regalo alle donne", dice Salvini stemperando i toni accesi che lo vedono incalzato dalla giornalista Lilli Gruber su temi come quello dei migranti e delle posizioni di Elon Musk contro i giudici che bloccano i trattenimenti dei migranti in Albania. "Ieri ha propagato questa fake news secondo cui sarei rinsavita e ora sarei contro l'immigrazione indiscriminata. Sono cose che dico da anni e anni. Lo dico da anni che non possiamo accogliere tutti", dice Gruber. "Perfetto, allora la pensiamo nella stessa maniera", dice Salvini in uno scambio 'rovente' che il leader della Lega cerca di raffreddare con il dono del cioccolatino. In studio Salvini si presenta con una cravatta rossa 'stile Donald Trump'. "Fa il Trump italiano?", chiede Gruber. "No, mia figlia mi ha detto che mi dona. C'è chi ha i suggeritori per i colori e paga gli armocromisti, io ascolto mia figlia". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

