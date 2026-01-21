Salerno scrive, il libro di Anna Savastano venerdì 23

Venerdì 23 gennaio ore 17,30 presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno per Salerno scrive.

Sinossi del libro “IL MONDO AL CONTRARIO – Ma non nel senso del cretino”

l mondo al contrario, ma non nel senso del cretino è un viaggio ironico e sarcastico dentro i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro tempo. Un libro che prende di petto il disordine apparente del presente e lo ribalta, mostrando come ciò che chiamiamo “il mondo al contrario” non sia un disastro, ma la naturale conseguenza di una società che cambia, che si apre, che cresce. In 32 capitoli, e con uno stile che spero risulti brillante, pungente e profondamente lucido, provo a smontare una dopo l’altra le retoriche della paura, della nostalgia e dell’odio travestito da “buon senso”; tra luoghi comuni, paure collettive e certezze da bar che troppo spesso si travestono da verità assolute. Parlo delle nostalgie tossiche e dei discorsi che dipingono il cambiamento come una minaccia, il pluralismo come caos, il linguaggio inclusivo come censura, le migrazioni come invasione, i diritti come eccesso e, per farlo, uso, oltre all’ironia, anche battute, perché ridere, secondo me, è il modo migliore per capire. Il libro mostra che il pluralismo non è un segno di confusione ma di vitalità, che il politicamente corretto non è censura ma civiltà, che i diritti non dividono, includono. Ogni capitolo è una piccola ribellione al discorso dominante, quello che rimpiange un passato idealizzato e guarda con sospetto tutto ciò che è nuovo, diverso, o semplicemente più libero. Ma la mia non è una predica… io dialogo, provoco, scherzo. Provo a far ridere e riflettere nello stesso tempo; tra esempi storici e battute sarcastiche, con questo libro accompagno il lettore in un ribaltamento di prospettiva. Il mio libro è un manifesto per chi crede ancora nel pensiero critico, nell’ironia come forma di resistenza civile e nel futuro come occasione di convivenza, non di paura. Il “mio mondo al contrario”, non è un errore da correggere, ma un movimento necessario verso più giustizia, più libertà e più umanità.

Anna Savastano

