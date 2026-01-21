Salerno scrive, il libro di Anna Savastano venerdì 23

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Venerdì 23  gennaio ore 17,30 presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno per Salerno scrive.

Sinossi  del libro  “IL MONDO AL CONTRARIO – Ma non nel senso del cretino”

l mondo al contrario, ma non nel senso del cretino è un viaggio ironico e sarcastico dentro i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro tempo. Un libro che prende di petto il disordine apparente del presente e lo ribalta, mostrando come ciò che chiamiamo “il mondo al contrario” non sia un disastro, ma la naturale conseguenza di una società che cambia, che si apre, che cresce. In 32 capitoli, e con uno stile che spero risulti brillante, pungente e profondamente lucido, provo a smontare una dopo l’altra le retoriche della paura, della nostalgia e dell’odio travestito da “buon senso”; tra luoghi comuni, paure collettive e certezze da bar che troppo spesso si travestono da verità assolute. Parlo delle nostalgie tossiche e dei discorsi che dipingono il cambiamento come una minaccia, il pluralismo come caos, il linguaggio inclusivo come censura, le migrazioni come invasione, i diritti come eccesso e, per farlo, uso, oltre all’ironia, anche battute, perché ridere, secondo me, è il modo migliore per capire. Il libro mostra che il pluralismo non è un segno di confusione ma di vitalità, che il politicamente corretto non è censura ma civiltà, che i diritti non dividono, includono. Ogni capitolo è una piccola ribellione al discorso dominante, quello che rimpiange un passato idealizzato e guarda con sospetto tutto ciò che è nuovo, diverso, o semplicemente più libero. Ma la mia non è una predica… io dialogo, provoco, scherzo. Provo a far ridere e riflettere nello stesso tempo; tra esempi storici e battute sarcastiche, con questo libro accompagno il lettore in un ribaltamento di prospettiva. Il mio libro è un manifesto per chi crede ancora nel pensiero critico, nell’ironia come forma di resistenza civile e nel futuro come occasione di convivenza, non di paura. Il “mio mondo al contrario”, non è un errore da correggere, ma un movimento necessario verso più giustizia, più libertà e più umanità.

Anna Savastano

