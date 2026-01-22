GdF e Corte dei Conti recuperano oltre 3 milioni di concessioni demaniali marittime

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Un’ampia attività investigativa della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura regionale della Corte dei conti della Campania, ha permesso di recuperare oltre tre milioni di euro di imposte regionali sulle concessioni demaniali marittime mai versate dagli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria e dal Reparto Operativo Aeronavale, ha passato al setaccio la regolarità delle concessioni rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, evidenziando un dato sorprendente: nessun concessionario aveva corrisposto l’addizionale regionale prevista sui canoni demaniali.

Sulla base delle risultanze delle Fiamme Gialle, l’Autorità portuale ha inviato 422 avvisi di messa in mora ai concessionari inadempienti, chiedendo il pagamento dell’imposta dovuta.

Ad oggi, nelle casse della Regione Campania sono già confluiti 3.132.000 euro, cifra destinata a crescere con il completamento delle procedure di recupero.

L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime:

  • è prevista dall’art. 2 della legge 281/1970;
  • è stata recepita dalla Campania con la legge regionale 1/1972;
  • ammonta a una percentuale variabile tra il 10% e il 25% del canone.

Per anni si era ritenuto — in modo errato — che tale imposta non si applicasse alle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, ma solo a quelle rilasciate da enti come i Comuni. La sentenza n. 131/2024 della Corte costituzionale ha chiarito definitivamente il quadro, confermando la piena applicabilità dell’imposta anche alle Autorità portuali.

Il caso ha un impatto significativo su diversi fronti:

  • finanza pubblica: recupero immediato e incremento strutturale delle entrate regionali;
  • concorrenza: fine di un vantaggio ingiustificato per gli operatori portuali rispetto ad altri concessionari demaniali;
  • governance del demanio: necessità di maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e Autorità portuali;
  • effetto domino: altre Regioni potrebbero avviare verifiche analoghe.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE