Università, partnership con CO.DE

CO.DE, società italiana specializzata in soluzioni integrate di compliance, annuncia l’avvio di una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli Studi di Salerno per lo sviluppo di attività congiunte nel campo della compliance normativa, della governance aziendale e dell’innovazione nei sistemi di gestione.

La collaborazione, formalizzata attraverso una convenzione quadro della durata di cinque anni, prevede la realizzazione di iniziative scientifiche, formative e didattiche dedicate allo studio e alla sperimentazione di strumenti e modelli tecnologici a supporto dei sistemi di compliance, con particolare attenzione alle applicazioni basate su intelligenza artificiale.

Tra gli ambiti di lavoro previsti rientrano progetti di ricerca sui sistemi di governance e sui modelli organizzativi di gestione e controllo, percorsi formativi rivolti a professionisti e imprese e lo sviluppo di metodologie e strumenti per rendere più efficaci e accessibili i processi di compliance nelle organizzazioni.

Nel quadro della collaborazione potrà trovare attuazione anche il progetto Accessible & Smart Compliance, un’iniziativa orientata allo studio e alla sperimentazione di modelli di compliance supportati da tecnologie digitali e alla promozione di attività di ricerca, formazione e confronto tra università, professionisti e imprese sui temi della governance, dell’etica d’impresa e dei sistemi di organizzazione e controllo.

Nell’ambito delle attività previste dall’accordo, il 26 marzo – presso il Dipartimento DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno – si terrà un primo incontro dedicato alla presentazione della convenzione e ai temi della compliance aziendale. In questa occasione Adamo Brunetti, Amministratore Delegato di CO.DE interverrà con un proprio contributo su AI e Compliance, nell’ambito delle attività seminariali del corso universitario dedicato ai temi della corporate governance e dell’innovazione normativa.

All’evento prenderanno parte la Direttrice del Dipartimento DISA-MIS, Prof.ssa Ornella Malandrino, il Prof. Gaspare Dalia, promotore dell’accordo e professionisti noti nel mondo della Compliance, tra cui l’Avv. Alessandro Parrotta, l’Avv. Alessandro Guerra, l’Avv. Fabiola Matilasso, l’Avv. Marco Salerno e l’Avv. Maurizio Arena.

“La collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo di CO.DE -, dichiara Adamo Brunetti. – Il confronto con il mondo accademico consente di integrare ricerca, competenze professionali e innovazione tecnologica per sviluppare strumenti capaci di rendere la compliance più accessibile ed efficace, soprattutto per le piccole e medie imprese”.

“L’accordo con CO.DE nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo tra università e sistema produttivo su temi come governance, compliance e innovazione normativa – afferma Gaspare Dalia, Professore Associato di Procedura Penale Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation Systems DISA-MIS – A quattro mesi dalla stipula della convenzione, il seminario del 26 marzo – inserito nel Corso di Diritto del CorpTech – è già una prima, concreta occasione di bilancio e di programmazione delle attività che intendiamo sviluppare insieme: un segno che il percorso avviato può produrre risultati in tempi rapidi”.

“Il Dipartimento DISA-MIS è impegnato nel promuovere iniziative che favoriscono il trasferimento di conoscenze verso il mondo delle organizzazioni e degli ordini professionali – aggiunge Ornella Malandrino, Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management e Innovation Systems DISA-MIS. – Collaborazioni come quella avviata con CO.DE contribuiscono ad arricchire le competenze e promuovono lo sviluppo di nuove linee di ricerca su temi centrali per l’evoluzione dei sistemi di gestione aziendale”.

La collaborazione prevede inoltre il coinvolgimento diretto del mondo accademico nelle attività di ricerca e sviluppo, la possibile partecipazione di studenti attraverso tirocini e progetti di studio e l’istituzione di un comitato scientifico congiunto per il coordinamento delle iniziative previste dalla convenzione.

A proposito di CO.DE

Fondata nel 2015, CO.DE nasce dalla visione di un gruppo di professionisti impegnati a supportare la crescita delle aziende di ogni dimensione attraverso un approccio etico e sostenibile. Grazie alla competenza e alla professionalità del proprio team, CO.DE ha consolidato negli anni la propria presenza nel mercato della compliance consultancy, affermandosi come interlocutore qualificato per le organizzazioni che intendono coniugare rigore normativo e sviluppo responsabile. Oggi l’azienda guarda al futuro come una tech-consultant boutique, capace di integrare la consulenza strategica con la sperimentazione di soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere la compliance più efficiente, predittiva e orientata al valore.

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