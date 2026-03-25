Disseminazioni, sabato 28 al Museo di Pontecagnano

Sabato 28 marzo 2026 al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano avranno inizio le nuove attività didattiche del progetto “Disseminazioni. Indagini artistiche e archeologiche del vivente nel paesaggio degli Etruschi di frontiera” della Direzione regionale Musei nazionali Campania sostenuto da Il Museo Rigenera, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il programma prevede una serie di appuntamenti indirizzati a bambini e ragazzi del territorio nell’ambito del laboratorio di fumetto “Strisce di comunità” e del laboratorio “Consapevolezza e cittadinanza attiva”, a cura di Avalon – Associazione di promozione sociale. Le attività saranno incentrate sulle tematiche della rigenerazione urbana e sociale, della salvaguardia dell’identità dei luoghi e delle comunità, della partecipazione responsabile, della cura dei beni comuni, della legalità, dell’inclusione, della convivenza civile, dell’uso responsabile della tecnologia e vedranno la partecipazione di esperti della Scuola Fumetto Salerno, di Officina di Consapevolezza e dell’Associazione Experience che coinvolgeranno i giovani in un processo creativo attraverso la narrazione grafica, lo storytelling e diverse tecniche artistiche.

La partecipazione alle attività è gratuita e prevede la prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando al 3452612207.

Gli incontri successivi si svolgeranno secondo la seguente programmazione:

Laboratorio di fumetto “Strisce di comunità”

Sabato 28 marzo: primo turno 9.00 – 11.00 | secondo turno 11.30 – 13.30

Domenica 29 marzo: primo turno 9.00 – 11.00 | secondo turno 11.30 – 13.30

Domenica 19 aprile: primo turno 9.00 – 11.00 | secondo turno 11.30 – 13.30

Laboratorio di “Consapevolezza e cittadinanza attiva”

Sabato 4 aprile: ore 9.00 – 11.00

Sabato 11 aprile: ore 9.00 – 11.00

Domenica 12 aprile: ore 9.00 – 11.00

Sabato 18 aprile: ore 9.00 – 11.00

Domenica 26 aprile: ore 9.00 – 11.00

Disseminazioni, a cura di Serena De Caro, direttrice del MAP, e Stefania Zuliani, docente di Teoria della critica d’arte presso l’Università degli Studi di Salerno, con l’intervento dell’artista visiva Rosita Taurone, è un percorso artistico partecipativo che pone l’accento su come l’archeologia e l’arte possano contribuire a diffondere un più rispettoso rapporto tra l’uomo e la natura. Il progetto che vede coinvolti, insieme alla Direzione regionale Musei nazionali Campania, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d’Arte Contemporanea, Legambiente Campania – Circolo “Occhi Verdi” Pontecagnano, le Associazioni Avalon e Spontanea, prevede da ottobre a dicembre 2025 un’operazione “disseminata” in più punti della città di Pontecagnano Faiano e della sua periferia, con performance, seminari, laboratori e workshop sui temi della rigenerazione urbana a base culturale indirizzati alla comunità residente, ai giovani, agli specialisti, agli stranieri.

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