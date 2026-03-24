 I volontari della LIPU a Giffoni Sei Casali con gli alunni della Scuola Primaria di Maiori per un evento di educazione ambientale.

La Sezione LIPU di Salerno organizza, nei giorni 30 e 31 Marzo 2026, una due giorni per gli alunni della Scuola Primaria di Maiori che prevede una serie di attività ecologiche presso il centro “FREE HORSE” di Giffoni Sei Casali. I piccoli alunni della scuola, dopo aver consumato una ricca colazione offerta dalla “Centrale del Latte” di Salerno, seguiranno un corso dedicato ai cavalli, alla loro storia e al loro rapporto con l’uomo ed anche un corso di legalità ambientale che sarà tenuto dai Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino. Sono previsti anche dei laboratori organizzati dai volontari della LIPU e giochi a quiz con vari premi. A pranzo pizza per tutti ed anche, in omaggio, confezioni di nocciole offerte dal Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni IGP. A Salerno la Lipu è presente dal 1972 e i suoi soci sono impegnati in campagne di divulgazione e di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole elementari e medie:” Andiamo in tutte le scuole con dei volontari preparatissimi che dedicano la loro vita a salvare gli uccelli selvatici” ha spiegato il Presidente LIPU della Sezione Provinciale di Salerno, Gennario Manzo, che ha ricordato gli obbiettivi perseguiti dalla LIPU:” La Lega Italiana Protezione Uccelli, fondata nel 1965, è una delle più importanti associazioni ambientaliste italiane, riconosciuta come organizzazione di volontariato: si dedica alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della natura e della fauna selvatica, in particolare degli uccelli selvatici e dei loro habitat, gestendo oasi, centri recupero di fauna selvatica. Siamo una grande comunità di soci, volontari, operatori, convinti che l’ambiente abbia un ruolo molto importante per le persone e per la società. Vogliamo un mondo in cui la gente viva in armonia con la natura, in modo equo e sostenibile: ci battiamo quotidianamente per questo. Gli uccelli sono il simbolo, l’orizzonte della Lipu. La loro presenza, i canti, i voli, i colori rappresentano la bellissima speranza di un mondo migliore”. Aniello Palumbo

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