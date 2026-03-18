Salernitana, Iervolino pronto a cedere il club a 1€

La Salernitana è vicina a un nuovo passaggio di proprietà. Danilo Iervolino, attuale patron granata, è pronto a cedere il club a prezzo simbolico, anche per un solo euro, dopo averlo liberato da ogni debito. A rilevare la società dovrebbe essere Cristiano Rufini, imprenditore romano e amministratore unico di Antarees srl, attivo nei settori dell’Information Technology, cybersecurity, intelligenza artificiale e servizi digitali.

Secondo quanto trapela, l’intesa tra le parti sarebbe già stata definita nelle sue linee principali. Il passaggio delle quote avverrebbe a fronte di un prezzo simbolico, mentre Rufini si accollerebbe l’importo della fideiussione che garantisce l’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito. Un’esposizione che, di fatto, riguarda solo Iervolino.

Il contratto preliminare includerebbe anche alcune clausole “earn‑out”, ovvero bonus legati ai risultati sportivi futuri:

6 milioni di euro a Iervolino in caso di promozione in Serie B

a Iervolino in caso di promozione in Altri 6 milioni in caso di successiva promozione in Serie A

Un meccanismo che lega parte del valore della cessione alle performance sportive del club nei prossimi anni.

Da alcuni mesi la Salernitana è controllata dalla Salerno Coast Investment, società il cui socio unico è proprio Danilo Iervolino. Con l’ultima ricapitalizzazione, il patron ha già versato 12 milioni di euro, necessari per coprire gli adempimenti fiscali e contributivi dell’ultimo trimestre di campionato.

Un impegno economico che si aggiunge ai 10 milioni investiti il 31 dicembre 2021 per rilevare la società, allora blindata nel trust imposto dalla FIGC.

Il closing potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, in uno studio notarile di Roma. Se tutto procederà senza intoppi, la Salernitana passerà ufficialmente nelle mani di Rufini, 45 anni, figura emergente nel panorama imprenditoriale tecnologico italiano.

Per Iervolino si tratterebbe della conclusione di un percorso iniziato poco più di quattro anni fa, segnato da investimenti importanti e da una gestione che ha attraversato momenti complessi, dentro e fuori dal campo.

L’arrivo di Rufini aprirebbe una nuova fase per il club: nuova proprietà con forte background tecnologico, possibile riorganizzazione societaria, obiettivo di risalire rapidamente le categorie, come suggeriscono le clausole legate alle promozioni

La piazza attende ora conferme ufficiali e soprattutto un progetto chiaro per il futuro sportivo ed economico della squadra.

La cessione della Salernitana a Cristiano Rufini è più vicina, ma non ancora definita. Nonostante il preliminare firmato e l’intesa raggiunta tra le parti, manca ancora un passaggio fondamentale: il via libera della FIGC. Al momento, infatti, la Federazione non ha ricevuto alcuna comunicazione formale o informale dalla società granata. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché senza l’ok federale l’operazione non può essere completata.

La FIGC attende. E lo fa perché, ad oggi, l’unica comunicazione ricevuta riguarda il trasferimento delle quote dalla Idi Srl alla Salerno Coast Investment srl, la società controllata da Danilo Iervolino. Nessun documento, invece, è arrivato in merito alla cessione a Rufini.

Perché è necessario il parere federale? Le norme introdotte nel dicembre 2025, firmate dal presidente Gabriele Gravina, stabiliscono che qualsiasi acquisizione o cessione di partecipazioni societarie in ambito professionistico debba essere comunicata e verificata dagli organi federali competenti (art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva). Un passaggio obbligato, pensato per garantire trasparenza, solidità finanziaria e continuità gestionale.

Nel preliminare firmato tra Iervolino e Rufini è stata fissata una scadenza precisa: metà aprile. Se entro quella data non arriverà la firma sul contratto definitivo, la Salernitana resterà nelle mani di Danilo Iervolino. Un’eventualità che, al momento, nessuna delle parti sembra desiderare, ma che resta sul tavolo.

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