Salerno Letteratura, torna il #Fuorifestival

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Pasticceria
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

Dopo la pausa estiva riprendono i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 24 settembre, alle 18.30, presso lo spazio Matteotti, si terrà l’incontro con Linda Di Giacomo, autrice di Il morto che scrive (Caffè orchidea).

Modera Corrado De Rosa. Linda Di Giacomo è psicologa e grafologa forense. È nata a Roma, vive a Salerno e nel 2021 ha pubblicato con Bookabook il suo primo romanzo “Carta Canta – un enigma grafologico per Agnese Malaspina”. Dopo quattro anni torna in libreria con un nuovo mistero tutto da scoprire. La routine lavorativa di Agnese Malaspina – grafologa giudiziaria – svanisce in una notte davanti a un cadavere ritrovato in un bosco e ricoperto di scritte incomprensibili. Di colpo e suo malgrado, Agnese resta invischiata nella rete a strascico dei media e scaraventata su una perniciosa ribalta. L’improvvisa notorietà le mette alle calcagna i giornalisti, le amiche di sua madre e pure uno sconosciuto dal fare sospetto. Soprattutto, le procura l’incarico più insolito della sua carriera: in grafologia giudiziaria è normale analizzare grafie di persone defunte, molto meno esprimersi su cosa abbiano scritto a trapasso già bello che avvenuto. Nel frattempo, nella vita di Agnese – e di chiunque abbia una famiglia, figuriamoci due o tre – un’altra calamità incombe: il Natale. Il libro sarà in edicola dal 24 settembre.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE