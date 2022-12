Salerno Kontrol compie 30 anni.

Salerno Kontrol, azienda che ha portato innovazione, professionalità ed efficienza non solo nella sua città di origine, ma su tutto il territorio nazionale, compie 30 anni. Nata nel dicembre del 1992 come una società specializzata in montaggi elettromeccanici, nel corso degli anni l’azienda si è resa capace di estendere la propria operosità dalla provincia di Salerno, alla regione, fino a toccare tutta Italia ed affermarsi come un’importante realtà nel settore dell’energia, degli impianti industriali e delle costruzioni aziendali.

Salerno Kontrol è cresciuta grazie al grande impegno e alla profonda esperienza dei ranghi manageriali, ma anche – e soprattutto – grazie alla preziosa collaborazione dei suoi dipendenti, una famiglia allargata ed in costante crescita, merito della fiducia reciproca e dei continui investimenti che l’azienda attua nei confronti delle risorse umane.

Chi in questi 30 anni di attività si è affidato a Salerno Kontrol sa bene che, nel pubblico così come nel privato, l’azienda garantisce soluzioni complete nell’ambito della sicurezza, grazie alla varietà dei servizi erogati, e supporta il cliente dalla progettazione alla realizzazione e ben oltre.

Ciò che oggi rende Salerno Kontrol una realtà innovativa e al passo con in tempi – addirittura in anticipo rispetto ad essi – è il tema delle energie da fonti rinnovabili, posto da oltre 15 anni al centro dei processi di sviluppo. Grazie all’introduzione nella sua offerta degli impianti fotovoltaici, l’azienda nell’attuale momento storico (caratterizzato da crisi energetica, aumento dei prezzi e una maggiore sensibilità ecologica) è stata capace di soddisfare la crescente domanda del mercato e, allo stesso tempo, continuare a garantire servizi di elevata qualità.