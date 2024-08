Salerno Boat Show, dall’1 al 5 novembre a Marina di Arechi, aperte iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del Salerno Boat Show, che si terrà presso Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2024.

L’evento, inserito nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, prevede l’apertura gratuita al pubblico tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00.

La scorsa edizione ha fatto registrare numeri importanti con 221 imbarcazioni in mostra, oltre 100 espositori, 128 marchi rappresentati e circa 20.000 visitatori provenienti da diverse regioni italiane, in particolare da Campania, Puglia, Lazio, Basilicata e Calabria.

L’evento ha attratto anche diportisti stranieri, soprattutto da Germania, Malta, Spagna e Paesi Bassi, confermando il ruolo di primo piano di Marina d’Arechi nel panorama internazionale.

“Il Salerno Boat Show è ormai un appuntamento di riferimento per il mercato nautico italiano e in particolare del Mezzogiorno d’Italia”, ha commentato Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi SpA. “Continuiamo a lavorare per assicurare un’ulteriore crescita qualitativa e quantitativa in termini di espositori, marchi e imbarcazioni in mostra e l’intero team è all’opera per proporre una nuova edizione all’altezza delle aspettative. Non mancheranno le sorprese per quella che è sempre di più una vera festa del mare per gli appassionati”.

Svelata anche l’immagine dell’8° Salerno Boat Show, ispirata nuovamente dalle peculiarità culturali, storiche e artistiche del territorio salernitano.

Protagoniste di questa edizione sono le torri costiere che punteggiano gran parte delle coste dell’Italia meridionale, un tempo fondamentali per la difesa, l’avvistamento e la comunicazione tra il XVI e il XVII secolo per contrastare le frequenti incursioni saracene e corsare.

Queste torri sono ancora oggi importanti punti di riferimento per chi va per mare e sono perfettamente integrate nei territori che le ospitano, dando in alcuni casi il nome a molti luoghi. Lungo le coste salernitane se ne contano almeno cinquantasette.

Nell’immagine dell’ottava edizione del Salerno Boat Show, una torre costiera si riflette in quella di un porto turistico, simboleggiando un ponte tra le epoche che arriva fino ai giorni nostri, a testimonianza della centralità del mare e della navigazione nella nostra cultura e quotidianità.

Tutte le informazioni su: www.salernoboatshow.com