Arisa special guest del Capodanno Bizantino ad Amalfi

Sarà la voce unica di Arisa a chiudere le celebrazioni del Capodanno Bizantino ad Amalfi. Piazza Duomo è pronta a trasformarsi in un elegante salotto per accogliere la straordinaria artista, cantante e personaggio televisivo, in un’atmosfera unica, per un set acustico piano e voce.

Un evento straordinario, lunedì 2 settembre 2024 alle ore 21.30: in primo piano, sul sagrato della scalinata monumentale del Duomo un pianoforte a coda, mentre le luci di Amalfi si spengono. Ad illuminare le volte e la facciata maestosa di Sant’Andrea il light design che conferirà ulteriore fascino alla performance.

Interprete sofisticata, Arisa torna questa estate con il singolo “Baciami Stupido”. Un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti che vuole celebrare l’amore universale in qualsiasi sua forma: dentro, infatti, c’è tutta la simbologia del gesto senza tempo del bacio, che, per Arisa diventa “un potente simbolo di consenso, un momento di vulnerabilità e intimità, nel quale due amanti condividono volontariamente una profonda espressione d’affetto”.

L’amore non conosce limiti e azzera le nostre diversità: manifestazione d’amore per eccellenza, il bacio è quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale.

«La partecipazione straordinaria di Arisa conferirà ulteriore magia al Capodanno Bizantino – afferma il Sindaco Daniele Milano – Anche quest’anno si rievoca il prestigioso passato storico dell’Antica Repubblica Marinara di Amalfi con tre giorni di grandi iniziative: dall’intervista del Magister Franco Nuschese del 31 settembre, al Corteo Storico da Amalfi ad Atrani del 1° settembre con l’investitura del Magister di Civiltà Amalfitana e la presentazione alla Città, gli spettacoli di fuoco e, infine, il grande show con Arisa in uno dei luoghi identitari della città, Piazza Duomo, lungo la scalea monumentale riconosciuta in tutto il mondo. Siamo felici di chiudere con un artista che incarna il bel canto italiano, che ama la nostra Costa d’Amalfi».

Nel corso dello show non mancheranno i grandi successi di Arisa, rivisitati in chiave acustica, in un’atmosfera intima e soffusa.

Lo show, gran finale del Capodanno Bizantino, rappresenta l’evento di punta del programma estivo “Amalfi Summer Fest”, promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, e curato dalla Consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto.

«La voce di Arisa incanterà Amalfi – sottolinea Enza Cobalto – Un’artista che sa regalare brividi attraverso l’intensità e la profondità della sua voce, sempre pronta a sperimentare, da brani divenuti cult come “La Notte”, “Controvento”, “Sincerità”, ma anche grandi hit dal sapore pop che scalano le classifiche. Attendiamo con ansia e siamo sicuri che avremo il tutto esaurito in Piazza Duomo. Il suo legame con la Costa d’Amalfi è intenso e sarà regalarci emozioni fortissime. Come sempre, gli eventi del Comune di Amalfi sono ad ingresso libero, per condividere momenti di grande bellezza con tutti i cittadini e i turisti».

Intanto cresce l’attesa tra Amalfi ed Atrani per la XXIV edizione del Capodanno Bizantino che anche quest’anno riproporrà una delle gloriose pagine storiche dell’Antica Repubblica Marinara. Tre giorni di eventi, dal 31 agosto al 2 settembre 2024, in cui si alterneranno approfondimenti storici, rievocazioni e eventi musicali. In primo piano, ovviamente, la presentazione del nuovo Magister di Civiltà Amalfitana, l’imprenditore Franco Nuschese, tra gli italiani più influenti negli Stati Uniti, che riceverà l’investitura sul sagrato della chiesa di San Salvatore de Birecto ad Atrani. Evento questo che rievoca un’importante pagina di storia amalfitana che proprio il 1° settembre, giorno nel quale entravano in carica i comites cioè i capi della Repubblica Marinara di Amalfi nella sua fase aristocratica, vedeva l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nei territori dell’impero d’Oriente. Una prassi in voga dall’839, anno di nascita della repubblica autonoma, alla prima parte del X secolo, per poi essere ripresa con l’istituto dell’elezione annuale dei rappresentanti delle Università della Costa d’Amalfi nel 1266, in epoca angioina, e proseguire fino ai Borbone.

Dedicata alle capacità diplomatiche ed a quei rapporti internazionali tessuti abilmente oltre i confini italiani, la XXIV edizione del Capodanno Bizantino è associata quest’anno alla storica figura di Pantaleone de Comite, astuto mercante che seppe costruire proficui legami con l’Oriente e non solo di natura commerciale.

INTERRUZIONI TRAFFICO, INFO MOBILITA’ E PARCHEGGI

Il 1° settembre 2024 ci saranno limitazioni del traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione, del corteo storico e degli eventi successivi.

La chiusura temporanea al transito lungo la Statale Amalfitana SS163 nel tratto compreso tra Amalfi e Atrani è prevista

dalle 18:15 alle 19:15

dalle 20:00 alle 21:00

La chiusura al traffico del centro storico di Amalfi è prevista:

dalle 18:00 alle 19:00

dalle 20:00 alle 22:00

In occasione del Capodanno Bizantino, la Tra.Vel.Mar. attiva dei collegamenti marittimi straordinari nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 settembre 2024:

· da Salerno ad Amalfi (con fermate a Cetara e Minori) alle ore 20.30

· da Amalfi a Salerno (con fermate a Minori e Cetara) alle ore ore 24.00

Per informazioni e prenotazioni è possibile fare riferimento al sito web della Tra.Vel.Mar.

Per coloro i quali intendessero raggiungere Amalfi in auto, Il Comune di Amalfi invita a monitorare sempre la disponibilità dei posti nei parcheggi pubblici, in tempo reale, attraverso l’applicazione “Info Parking Amalfi”.