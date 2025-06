Salernitana-Sampdoria, che sia una giornata solo di sport

Domenica per Salerno sarà una giornata particolare, e ci auguriamo di grande festa. Lo sarà, particolare, soprattutto per la Salernitana e per i suoi tifosi, ma anche per l’intera città.

Sarà il giorno della verità: all’Arechi si gioca per conservare la serie B e per evitare la retrocessione, che sarebbe davvero una beffa e un danno enorme per l’immagine di Salerno.

Si prevede che trentamila spettatori assisteranno alla partita delle 20,30 di Domenica, molti dei quali particolarmente contrariati per la gestione del finale di campionato e incolleriti nei confronti della Lega calcio e dei suoi vertici. E come si sa, l’aria che si respira è abbastanza pesante !

Pertanto nella mia qualità di Presidente della commissione Politiche sociali, nel corso della riunione con i colleghi Consiglieri, ho voluto richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale,ed in particolare dell’Ass. Tringali, a predisporre tutte le misure di sicurezza idonee a scongiurare ogni tipo di pericolo per i cittadini, soprattutto per gli anziani, i ragazzi e le famiglie che numerose si recheranno all’Arechi.

E’ lo stesso appello che la Commissione rivolge al Comandante dei Vigili Urbani Rosario Battipaglia, perché organizzi un servizio per un afflusso il più possibile spedito verso lo stadio e un deflusso senza eccessivi rallentamenti, onde evitare code interminabili e incidenti di qualsiasi genere.

La preoccupazione mia e dei colleghi spinge a suggerire ai responsabili dell’ordine pubblico di assumere ogni inziativa utile ad impedire che bambini, donne e anziani possano trovarsi invischiati in eventuali incidenti provocati dalla eccessiva passione che anima molti tifosi.

Il Sindaco se ne faccia intreprete nelle sedi competenti, perché si mettano in atto misure preventive in grado di salvaguardare l’incolumità di tutti, ma soprattutto delle fasce più deboli.

Questa è la raccomandazione che la Commissione politiche sociali rivolge con un accorato appello al Signor Sindaco di Salerno, all’Ass. alla Sicurezza e al Comandante della Polizia locale.

Barbara Figliolia – Presidente Commissione Politiche sociali