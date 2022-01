Salernitana, è fatta per Sabatini, sarà lui l’uomo di calcio di Iervolino. Dubbi su Colantuono.

Se la parola data ha un valore ecco che Walter Sabatini sarà il nuovo direttore generale della Salernitana.

L’esperto dirigente calcistico e il nuovo proprietario del club Daniele Iervolino hanno deciso di percorrere la stessa strada sportiva nel segno dell’ippocampo.

I colloqui iniziati domenica scorsa e infittitisi con il passare dei giorni, fino ad un incontro non banale, hanno sortito la stretta di mano che diverrà contratto da solo sottoscrivere non appena il neo patron potrà effettivamente operare avendo acquisito tutte le quote azionarie del club granata fino ad ora detenute dagli oramai ex co patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

La posizione di Colantuono sarebbe invece oggetto di valutazione. Molto dipenderanno le prossime gare, a patto che si giochino. In caso di ribaltone, spuntano i nomi di Davide Nicola, Serse Cosmi e Fabio Liverani. Il primo è in pole position anche perchè ormai è uno specialista delle imprese salvezza. Bravo nelle missioni quasi impossibili come a quella di Crotone. Ma anche a Genova (sponda Grifo), Udine e soprattutto l’anno scorso con il Torino. Nicola è in attesa di una chiamata e naturalmente darebbe le sue indicazioni di mercato.

Al momento è da escludere un ritorno di Castori. Un nuovo allenatore sarebbe però il terzo a libro paga.