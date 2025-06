Salernitana, altro ricorso perso

Niente da fare per la Salernitana, il Collegio di Garanzia del CONI nella giornata di ieri ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal club campano in merito alla decisione della Lega B di rinviare le gare di play out, in programma il 19 e 26 maggio, a causa della situazione del Brescia.

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

“HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 15.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC, € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LNPB ED € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA UC SAMPDORIA S.P.A.”.

La Salernitana comunque proseguirà la sua battaglia legale avendo presentato un altro ricorso presso il Tribunale Federale Nazionale che sarà discusso venerdì 13 giugno e potrebbe portare a un nuovo slittamento della sfida contro la Sampdoria in programma il 15 e 20 giugno. Senza scordare che i campani hanno già annunciato di essere pronti a ricorrere anche al TAR per far valere le proprie ragioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...