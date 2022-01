Salernitana, a rischio covid anche la partita col Venezia, la Asl monitora. 9 positivi di cui 7 calciatori, Colantuono ricorre ai primavera.

L’Asl di Salerno sta monitorando la situazione sanitaria e la partita con il Venezia, lo riporta il Corriere dello Sport. Dopo le cinque nuove positività riscontrate nella giornata di ieri in casa Salernitana, i giocatori positivi salgono a 9 unità a cui vanno aggiunti un dirigente e un componente dello staff sanitario.ù

La partita contro il Venezia è evidentemente a rischio, non solo dal punto di vista epidemiologico ma anche per l’aspetto tattico: per Colantunono sarà difficile mettere in piedi una formazione considerando che tra i giocatori in quarantena ci sono anche sei potenziali titolari.

L’allenatore sta quindi laovrando per convocare alcuni ragazzi della primavera ma saranno le autorità sanitarie, prima, a decidere le sorti del match che, dopo la vietata trasferta di Udine, potrebbe essere la seconda partita consecutiva saltata dalla Salernitana causa Covid.