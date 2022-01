Coronavirus, aggiornamento 3 gennaio, 14 decessi e 6.653 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 6.653 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio.

Si registrano inoltre altri 21 morti: 14 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Analizzati 48.768 test, la percentuale di test positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 13,64%.

Si registra inoltre un aumento dei ricoveri: in Campania sono 60 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 750 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri).