Roberto Vannacci presenta il suo libro “Il mondo al contrario” il 6 giugno al Polo Nautico

- pubblicità -

Nella mattinata di giovedì 6 giugno a partire dalle ore 11,00 presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno, il Generale Roberto Vannacci presenterà il suo libro autoprodotto “Il mondo al contrario” che ha venduto oltre 200mila copie. Vannacci, candidato capolista con il partito della Lega per il Parlamento Europeo, è un Generale toscano dell’esercito italiano, incursore e paracadutista, che ha preso parte a moltissime operazioni e missioni internazionali in teatri di conflitto in Africa, Medioriente e Balcani.

L’incontro è stato organizzato dalla sezione provinciale salernitana del Comitato Culturale “Il mondo al contrario” nato nel 2023 in seguito all’uscita del primo libro del Generale.

- pubblicità -

All’evento interverranno: Cesare Guarini, Presidente Provinciale “Il Mondo al Contrario”; Dott. Giovanni Papa, Segretario “Iniziativa Meridionale”; Dott. Luigi Mercogliano, Presidente regionale Campania “Il mondo al contrario” e Col. Fabio Filomeni, Presidente Nazionale “Il mondo al contrario” nonché fondatore dello stesso Comitato. Nel corso della conferenza stampa, il Generale Roberto Vannacci sarà collegato online per rispondere alle domande dei giornalisti sul suo libro e sulla candidatura come capolista alla circoscrizione Italia Meridionale, alle prossime Elezioni Europee del 8 e 9 giugno.

“Il Comitato di cui sono presidente provinciale, affianca la candidatura indipendente nelle circoscrizioni della Lega di Matteo Salvini, del Generale Roberto Vannacci nelle prossime lezioni europee- dichiara Cesare Guarini – poiché ne condividiamo espressioni e concetti contro il pensiero unico dominante sugli aspetti sociali ed etici”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...