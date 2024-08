Ricchi e Poveri, Party Radio Ibiza e Vaskom: gli appuntamenti di agosto a Maiori

Tre appuntamenti da non perdere all’insegna della musica ad agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori.

Si parte sabato 17 agosto (ore 21:30) con i Ricchi e Poveri in concerto.

Sull’onda del grande successo ottenuto a Sanremo con il brano “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) certificato Disco di Platino da FIMI/GfK e dopo la pubblicazione di otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, il gruppo italiano fra i più famosi al mondo, con oltre 50 anni di carriera, 22 milioni di dischi venduti e 30 album realizzati, arriveranno sul palco della Costiera Amalfitana con il loro “Summer Tour”. Lo show sarà una coinvolgente festa popolare che ripercorrerà oltre cinquant’anni di carriera sino all’ultimo tormentone sanremese: uno spettacolo travolgente e colorato in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, quali La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro, Sarà perché ti amo, diventata tra l’altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, un inno che ha collezionato oltre duecento milioni di streaming.Angelo e Angela saranno accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nelle prevendite abituali.

A seguire, lunedì 19 agosto arriverà a Maiori la più grande festa dell’estate: l’Official Party di Radio Ibiza.

Una serata travolgente all’insegna della musica dance con dj, speakers, vocalist, animazione, effetti scenici. L’apertura (ore 19.00) è affidata al Djset di Marco Montefusco, dalle ore 23.00 parte l’IBIZA LIVE TIME con una diretta radiofonica di 4 ore su Radio Ibiza. L’ingresso è libero, la prenotazione ai tavoli obbligatoria.

Ultimo appuntamento mercoledì 21 agosto (ore 21:30) con il sound della straordinaria band Vaskom Tributo a Vasco Rossi.

Una celebrazione della musica e dei live del Blasco, una scaletta pensata per creare la giusta onda emotiva e rivivere le emozioni di Vasco con i suoi più grandi successi, con una set list di 25 canzoni per due ore di spettacolo da far tremare l’anima tra divertimento ed emozioni. La band, in attività dal 1999 e conosciuta e apprezzata su tutto il territorio nazionale, è formata da 7 elementi: Roberto Senatore (voce), Alfonso Mocerino (batteria), Giuseppe De Martino (basso), Marco Gentile (chitarra), Antonio Ogliaro (chitarra), Enrico Leo (tastiere), Vincenzo Siani (fonico). Lo spettacolo è a ingresso gratuito con un settore privé riservato alla prenotazione ai tavoli con consumazione compresa.

Gli appuntamenti sono organizzati da Zavi Management di Mario Santoriello. Per info: 320 0713475.