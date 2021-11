Revisione Legale e Bilanci, seminario dell’Ordine dei Commercialisti al Mediterranea Hotel.

Nuovo evento formativo questo pomeriggio per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno dedicato alle metodologie e procedure nelle attività di revisione legale.

La revisione della rivalutazione dei beni di impresa nei bilanci 2020/2021, gli strumenti di lavoro del revisore, l’applicazione delle procedure di revisione per il controllo delle rimanenze di magazzino gli argomenti che saranno sviscerati nel corso, in programma dalle ore 14.30 presso il Mediterranea Hotel, con le relazioni di Simona Bonomelli, presidente dell’ODCEC di Bergamo, e Sandro Spella, dottore commercialista dell’ODCEC di Pescara. Le introduzioni saranno affidate al presidente dell’ODCEC di Salerno Salvatore Giordano, modera il dottore commercialista e revisore legale Donato Toriello. Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. Sergio Cairone, Consigliere ODCEC Salerno delegato all’evento Agostino Soave.

Obiettivo del Seminario, che si caratterizza per il taglio didattico/divulgativo degli interventi, è di fornire la formazione continua ai fini della maturazione dei crediti formativi per la revisione legale. L’evento si inserisce nel programma di formazione professionale continua gratuita e di qualità messa a punto dall’ODCEC Salerno a beneficio degli iscritti per l’adempimento degli obblighi formativi in materie caratterizzanti: un impegno saldamente continuativo dell’Ordine, anche in regime di prorogatio.

Maggiori dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it.