Referendum: martedì 24 a Salerno anche la Lega per il tour “Cambiamo la Giustizia” .

Si svolgerà il 24 maggio a Salerno dalle ore 10.30, presso l’Aula Parrilli – ex Tribunale di Salerno in Corso Vittorio Emanuele, l’evento ‘Cambiamo la Giustizia’ per dire Sì ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale. Nella prima sessione interverranno per i saluti istituzionali gli avvocati Silverio Sica e Luigi Gargiulo. Introdurrà l’avvocato Elisa Di Peso, a seguire interverranno l’avvocato Arnaldo Franco, l’esponente del Partito Radicale Donato Salzano e il senatore Francesco Urraro. Modererà il giornalista Andrea Manzi. Nella seconda sessione si svolgerà l’assemblea pubblica degli iscritti in vista del congresso forense moderata dagli avvocati Carmen Maria Piscitelli e Giovanni Sofia.