Re Penettone quest’anno è una Regina, vince La Sciantosa di Helga Liberto.

È Helga Liberto, Chef dei Grani a Battipaglia la vincitrice di Re Panettone 2021 Milano nella categoria Lievitato Innovativo con il panettone: “La Sciantosa”, realizzato con farina di albicocca, Tritordeum, orzo, segale, farina di frumento, zucchero, miele biologico millefiori, pasta di mandarino, panna di latte fresco, burro fresco, tuorlo d’uovo biologico, vaniglia bourbon, albicocca pellecchiella, gianduia.

Ha sbaragliato la concorrenza di 32 concorrenti che avevano proposto panettoni accomunati dall’essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, senza aromi artificiali e/o naturali identici, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici, perché a

Re Panettone®️ vige la filosofia “Tutto naturale, solo artigianale”.

La presenza dei cereali, con i grani antichi orzo, segale e frumento, nella modalità fermentata, garantisce per un tempo maggiore le caratteristiche di morbidezza e di fragranza donando un apporto di fibre importante per la digeribilità e diminuendo l’utilizzo del burro che unito all’impiego della farina di albicocca come dolcificante rende La Sciantosa un panettone ipocalorico e con caratteristiche nutraceutiche.