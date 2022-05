Rari Nantes Salerno, sconfitta a Palermo in gara 1 dei playoff.

Si è tenuta alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo alle ore 19:00 del 6 maggio 2022, la gara 1 della semifinale di playoff del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno contro il TeLiMar Pallanuoto.

La gara è terminata con il risultato di 9-4 per TeLiMar.

Inizio in salita per la Rari che nel primo quarto non riesce a trovare spazio per imporre il proprio gioco, tentando pochissime conclusioni. Molto più equilibrata la seconda metà della partita.

“Abbiamo approcciato male la gara subendo un parziale di 4-0 che ha reso tutto più semplice per il TeLiMar. Abbiamo avuto poca qualità individuale e siamo stati troppo “morbidi”. Sabato a Salerno in gara 2 per rimetterci in gioco dobbiamo dare tutti di più” queste le parole del mister Matteo Citro.

Servirà tutta la determinazione possibile per poter affrontare il prossimo incontro. Gara 2 che la Rari giocherà in casa alla Simone Vitale, sabato 14 maggio ore 19:00, con ingresso libero, mascherina ffp2 obbligatoria.

TELIMAR – RN NUOTO SALERNO 9-4 (Parziali: 4-0, 2-1, 2-1, 1-2)

TABELLINO:

TELIMAR: G. Nicosia, M. Del Basso 2, A. Sorrentino, F. Di Patti, D. Occhione, A. Vlahovic 3, E. Fabiano, L. Marziali, F. Lo Cascio 1, E. Giuliano, R. Lo Dico 2, A. Basic 1, L. Ricciardello, All. Baldineti

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito 1, C. Sanges, M. Gluhaic, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez, G. Parrilli, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: Nel quarto tempo Taurisano subentra a Santini in porta per il Salerno e Ricciardiello subentra a Nicosia in porta per Telimar. A 2.10 del secondo tempo Nicosia (T) para un rigore a Elez (S). A 1.21 del quarto tempo Taurisano (S) para un rigore a Del Basso (T). Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar 3/7 + 2 rig., Salerno 2/8 + 1 rig. Spettatori: 300.

Arbitri: BIANCO D. ROVIDA