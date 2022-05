Birra in B…Rocca, ritorna la kermesse dedicata alla birra artigianale, dal 10 al 12 giugno al Castello Arechi.

Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022, dalle ore 20:30, torna, al Castello Arechi, l’evento “Birra in B…Rocca”, giunto alla quinta edizione. La Rocca di Salerno, più che mai suggestivo teatro della kermesse sin dagli esordi, si appresta ad accogliere il top della produzione brassicola regionale, frutto dell’ingegno di mastri birrai che sposano la filosofia della genuinità “al servizio” dell’alta qualità. Tre serate intense, allestite ancora una volta dal management del Castello e dalla società di eventi Mestieri e Sapori. Ad accompagnare la birra, la migliore offerta di street food locale.

Carnet ancora più ricco con un grande intrattenimento dal vivo, sul palco della Corte Medievale: Venerdì 10, partenza spumeggiante con le armonie dei “Neri per Caso”; Sabato 11, pop dalla musicalità retrò con i “Made in Swing”; Domenica 12, chiusura dal sapore jazz con Virginia Sorrentino 4et “But The World Goes ‘Round”. Novità dell’edizione 2022 la “Birra in B…Rocca Beer Challenge”, una gara di bevuta riservata al pubblico, che si disputerà Venerdì 10, dopo il concerto dei Neri per Caso. I tagliandi d’ingresso saranno disponibili in prevendita sul sito postoriservato.it e presso gli esercizi convenzionati, presenti su tutto il territorio cittadino. Media partner dell’evento è Radio Alfa.



Informazioni e prenotazioni: www.birrainbrocca.it; 3298467807 – 3456150238