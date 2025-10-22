Quinte in scena al Teatro Arbostella

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, forte del record di oltre 600 abbonamenti sottoscritti per la sua XVIII stagione, si prepara ad alzare il sipario sul suo secondo attesissimo appuntamento.
Dopo l’esordio di successo, la direzione artistica guidata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo accoglie il ritorno di una delle compagnie più amate: Gli Ignoti di Napoli.
La storica formazione, già voluta in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’irresistibile commedia “Quinte in scena!”, in replica per tre weekend a partire dal 25 ottobre.
Lo Spettacolo nello Spettacolo: Caos e Risate
“Quinte in scena!” è una commedia esilarante che offre uno sguardo unico e rocambolesco sul mondo del teatro, prendendosi gioco delle sue dinamiche interne. La trama si sviluppa come uno spettacolo nello spettacolo, dove una stravagante compagnia teatrale è alle prese con le prove finali di una rappresentazione.
Le prove a sipario aperto diventano il pretesto per una girandola di gag, equivoci e situazioni singolari che coinvolgono il pubblico in un crescendo di risate contagiose. Lo spettacolo svela il contrasto tra l’illusione scenica e gli “umori” del fuori scena, offrendo un’apparente improvvisazione che frammenta e diverte, strappando applausi a scena aperta.
Cast d’Eccezione e Firma d’Autore
Il testo, caratterizzato da una scrittura fresca e vivace, è firmato da Roberta Amoroso, che ne ha curato anche la regia insieme a Raffaele Di Stazio.
I due registi-autori saranno anche tra gli interpreti, affiancati da un cast d’eccezione che include figure simbolo della compagnia: l’attrice Patrizia Pozzi (volto noto di TV e cinema), Francesca Gennarelli e Gino Amoroso. Completano il cast Maria Sole Rampazzi, Francesco Pace, Massimo Ardito, Luciana D’Alicandro, Eliana Tambelli Enza Del Prete, Luigi Fusco e Rosa Simeoli.
Date e Informazioni Utili
Gli spettacoli saranno replicati nei weekend 25-26 ottobre, 1-2-8-9 novembre
(sabato alle 20.45, domenica alle 19.15). Biglietti a 15 euro (ridotto 13).
Info e prenotazioni: 3471869810, 3282664758, 089-3867440.

