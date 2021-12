Questi fantasmi, da domenica 26 a Palazzo Mezzacapo a Maiori.

Dal 26 dicembre al 2 gennaio, per cinque date alle ore 20, al Palazzo Mezzacapo di Maiori, appuntamento con una commedia che ha saputo raccogliere negli anni un eccezionale successo di pubblico: “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo con la regia di Costantino Amatruda. La ragione di tale successo va ricercata, probabilmente, nella sua caratteristica principale di commedia comica, ma al tempo stesso amara.

Basata su una storia vera, la commedia è ispirata dai nonni paterni del drammaturgo napoletano che sentiva raccontare dagli stessi, di essere costretti a lasciare la loro abitazione perché infestata dal Munaciello, spiritello leggendario del folclore napoletano.

La trama è nota. In un appartamento di un palazzo secentesco vanno ad abitare Pasquale Lojacono e la giovane moglie Maria. All’insaputa di Maria, Pasquale ha un accordo con il proprietario, per cui, in cambio dell’alloggio, dovrà sfatare le dicerie sull’esistenza di fantasmi nella casa. Suggestionato dai racconti del portiere, Pasquale si imbatte in Alfredo, amante della moglie, e lo scambia per un fantasma. Con il suo dirimpettaio, il professor Santanna, silenzioso e invisibile testimone di ciò che accade in casa, intrattiene intanto lunghi monologhi. I regali di Alfredo consentono alla coppia un certo benessere e Pasquale, sentendosi beneficiato dal fantasma, non si pone troppe domande. Non sopportando più l’equivoca connivenza dimostrata dal marito, Maria decide di fuggire con Alfredo. I familiari si recano da Pasquale per denunciare l’adulterio e vengono a loro volta scambiati per fantasmi. Alfredo torna con la moglie e Pasquale, senza donazioni, è in difficoltà: quando rivede Alfredo, desideroso di riabbracciare Maria, lo riconosce come “fantasma” e gli rivela il suo amore per la moglie e la pena di non poterle assicurare una vita dignitosa. Alfredo, commosso da quelle parole, sta al gioco e regala a Pasquale il denaro desiderato.

I posti sono limitati e per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.maiorifestival.it. L’evento, organizzato dall’Associazione artistico-culturale “Atellana”, è patrocinato dal Comune di Maiori ed è promosso dal Maiori Festival. Si rende necessaria la presentazione del Green Pass per poter partecipare all’evento.

Personaggi e interpreti

Pasquale Lojacono (anima in pena) Giovanni Lembo

Maria sua moglie (anima perduta) Angela Di Lieto

Alfredo Marigliano (anima irrequieta) Alfonso Mammato

Armida sua moglie sua moglie (anima triste) Assunta Savastano

Raffaele, portiere (anima nera) Giuseppe Guadagno

Carmela sua sorella (anima dannata) M. Claudia Di Lauro

Gastone Califano (anima libera) Gaetano Di Lieto

Saverio Califano, maestro di musica (anima inutile) Dino Pappacoda

Maddalena, sua moglie (anima inutile) M. Claudia Di Lauro

Silvia (anima innocente) Manuela Mammato

Arturo (anima innocente) Raffaele Giorgio

Due facchini (anime condannate) Dino Pappacoda

Ettore Civale

Allestimento scenografico

Luigi Mennella e Rino Pisani

Allestimento audio-luci

Giuseppe Capone

REGIA

Costantino Amatruda