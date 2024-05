Questa Sera “Borghi Invisibili” Conclude il Panta Rei Fest a Montesano sulla Marcellana

Questa sera, 31 maggio, a partire dalle ore 21:00, il Panta Rei Fest di Montesano sulla Marcellana giungerà alla sua conclusione con un evento imperdibile: lo spettacolo teatrale “Borghi Invisibili”, liberamente ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Questo spettacolo di teatro vagante trasformerà le strade del paese in un palcoscenico a cielo aperto, grazie a giochi di luce, suoni e racconti. La narrazione unica di “Borghi Invisibili” ridisegnerà il centro storico di Montesano, trasformandolo in un’affascinante scenografia vivente. Le installazioni luminose e la light art creeranno un ambiente suggestivo e coinvolgente, immergendo gli spettatori in un’atmosfera magica.

Gli attori Gabriele Bacco, Michela Ventre e Mario De Caro saranno i protagonisti di una performance delicata e immersiva, tessendo una trama di racconti popolari, d’amore e di poesia. La produzione sarà arricchita dall’accompagnamento musicale di diversi artisti: Carla Genovese (voce solista), Alessandro Cariello (violino), Angelo Plaitano (chitarra, canto a fronne e tamburo a cornice), l’ensemble di fisarmoniche “Harmonikòs” e l’ensemble madrigalistico dell’Orchestra vocale “Numeri Primi” diretta da Alessandro Tino.

Durante lo spettacolo, gli attori leggeranno un racconto originale su Montesano sulla Marcellana, scritto appositamente per l’occasione dallo scrittore Domenico Notari.”Borghi Invisibili” combinerà tradizione orale, civiltà rurale, letteratura, musica e installazioni di luce, promettendo una visita teatralizzata unica del borgo antico di Montesano.

L’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 31 maggio, alle ore 21:00 nel centro storico di Montesano sulla Marcellana. Una serata speciale che offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire il fascino di questo piccolo paese dell’Appennino, recentemente classificatosi al 5º posto nel concorso “Borgo dei Borghi” della trasmissione TV Kilimangiaro di Rai Tre.

Non mancate a questo evento straordinario che conclude in bellezza il Panta Rei Fest. Ingresso gratuito.Lo spettacolo rientra nella rassegna Panta Rei- Le forme dell’acqua. Un Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 per la rigenerazione urbana, pratiche per il turismo e la cultura.