Punti neri, bianchi e rossi sul viso: differenze e rimedi utili

Sono molto fastidiose le imperfezioni della pelle, soprattutto se si trovano sul viso e risultano pertanto piuttosto visibili. Esistono diversi tipi di problematiche che possono colpire la pelle: dai punti neri a quelli bianchi e rossi che possono risultare poco piacevoli esteticamente e certe volte provocare anche dolore. Una volta riconosciuta l’imperfezione, sono diversi i rimedi utili a eliminare questi puntini dal viso.

Riconoscere le imperfezioni della pelle dal colore

Si inizia dai punti neri, che sono delle impurità della pelle che si formano a seguito della dilatazione delle ghiandole sebacee. Si chiamano così proprio perché nel momento in cui le sostanze sporche vengono a contatto con l’aria si ossidano e assumono il caratteristico colore scuro. Anche se possono comparire in vari punti del corpo, come sulla schiena, solitamente si trovano sulla zona T del viso, ovvero su fronte, naso e mento. In presenza invece di punti bianchi sul viso, viene spiegato anche qui, bisogna sapere che si tratta di piccolissime cisti e accumuli di batteri o sebo in eccesso chiamati comunemente anche grani di miglio, data la loro somiglianza con dei piccoli semini. Sono un’imperfezione innocua anche se visibilmente molto fastidiosa visto che i punti bianchi compaiono principalmente sul naso e sul contorno occhi. Infine i puntini rossi sul viso il più delle volte sono dovuti a un’infiammazione oppure a un’allergia. In questi casi bisogna fare attenzione a non toccarsi spesso il viso con le mani sporche perché questo gesto può irritare la pelle. Se invece si parla di allergia può essere dovuta all’alimentazione, perciò i brufoli possono comparire quando si ingerisce un alimento che l’organismo non accetta. Potrebbe anche trattarsi di un’allergia a un farmaco, in questo caso bisogna interrompere subito l’assunzione della medicina e parlarne con il medico di fiducia.

I rimedi per eliminare i puntini dal viso

Ci sono vari rimedi per eliminare questi puntini dal viso: dopo aver capito di quale imperfezione si tratta, basta seguire qualche utile consiglio. La prima regola per tutte le imperfezioni è di pulire bene il viso, adottando una corretta skincare quotidiana. Struccarsi con molta cura e con prodotti delicati per non irritare le varie zone del viso e detergere sempre con prodotti specifici e non aggressivi è fondamentale. Per i punti neri è molto utile concedersi una pulizia profonda preparando una sauna facciale con acqua bollente e un asciugamano per far evaporare il vapore sul viso. I punti bianchi vanno prevenuti, visto che non si possono spremere come un brufolo: ottimo esfoliare abitualmente la pelle del viso un paio di volte alla settimana ed evitare saponi troppo sgrassanti. Invece, per lenire la pelle dai punti rossi si possono fare degli impacchi di camomilla tiepida con dei dischetti di cotone.

I rimedi per le diverse imperfezioni sul viso sono molti, dai più naturali a quelli raccomandati dal medico: l’importante è identificare subito il problema e correre ai ripari seguendo tutti i passaggi necessari a mantenere la pelle bella e in salute.