Pronto Soccorso Ruggi, nessuna devastazione

In seguito ad una notizia riportata in data odierna da un quotidiano locale che si discosta fortemente dalla realtà dei fatti, l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno riporta quanto verificatosi presso il Pronto Soccorso nella giornata di ieri allorquando giungeva una signora in fin di vita.

Il figlio della donna versava in un comprensibile stato di agitazione ma non ha arrecato alcun danno alla struttura, non ha colpito nessuno e non ha distrutto il pronto soccorso; lo stesso è stato assistito, così come da prassi, dal personale medico, socio sanitario, dalle guardie giurate e dal drappello del Ruggi, anch’esso intervenuto tempestivamente.

Il Direttore del Pronto Soccorso, dottore Antonio Petrocelli, così come testimonia l’assistente sociale in servzio dott.ssa Serena Delli Gatti, non si è mai allontanato dal luogo di lavoro ma ha piu volte dimostrato la sua totale collaborazione e come di consueto, ha gestito in prima persona ogni fase della delicata vicenda.

Inoltre è il primario stesso a dichiarare che la sua presenza sul luogo è confermata ed attestata da un verbale della squadra mobile, anch’essa intervenuta presso il nosocomio.

La Direzione Strategica del Ruggi, si dissocia da questa notizia che non ha riportato la veridicità dell’accaduto e ribadisce il continuo impegno, la quotidiana assistenza ai pazienti e la dedizione dei medici e di tutto il personale del Pronto Soccorso che ogni giorno sono chiamati a fronteggiare con impareggiabile impegno la gestione di un carico eccessivo di accessi e ricoveri.