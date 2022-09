Premio Vietri sul Mare a Maurizio de Giovanni, Pino Strabioli e Bianca Senatore.

Ritorna il “Premio VIETRI SUL MARE”,

Classico appuntamento di fine estate che la città capofila della divina costiera amalfitana, dopo alcuni anni di stop, ha assegnato quest’anno ad eminenti personalità della cultura, dello spettacolo e del giornalismo. L’appuntamento è per sabato 24 settembre alle ore 18,30 nell’aula consiliare di Vietri sul Mare. L’evento nato nel 2011 con una sinergica collaborazione tra il comune di Vietri sul mare e l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone, è un importante punto di riferimento per il giornalismo e la cultura in ambito nazionale.

I premiati di questa edizione saranno lo scrittore Maurizio De Giovanni, il regista, giornalista e conduttore Pino Strabioli e la giornalista freelance ed inviata di guerra, Bianca Senatore. A quest’ultima sarà, infatti, assegnato uno speciale riconoscimento da parte dell’associazione giornalisti Cava e Costa d’Amalfi ” Lucio Barone”. “Sono particolarmente soddisfatto-ha affermato Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare- per l’edizione di quest’anno del premio “Vietri sul Mare”. In questa edizione, premiamo eminenti personaggi della cultura e del giornalismo. Concludiamo in bellezza una estate di ripresa che ha visto il comune patrocinare ed organizzare manifestazione di spessore su tutto il territorio comunale “.

Gli fa eco il presidente del l’asso giornalisti” Lucio Barone “.

” La cerimonia dell’assegnazione del premio Vietri sul Mare che ci vede coinvolti insieme al comune rivierasco- ha asserito- ha anche il compito primordiale di far conoscere e rilanciare il nostro territorio dopo la pandemia”.

La serata sarà condotta dal giornalista Antonio Di Giovanni che ha curato anche l’organizzazione. La manifestazione fa parte del calendario “Vietri Cultura “con la direzione artistica di Luigi Avallone. I premi in ceramica sono stati realizzati dal maestro Francesco Raimondi.

Si consiglia di servirsi del parcheggio ubicato presso la stazione ferroviaria di Vietri sul Mare e di quello delle scuole medie.